La crise inédite traversée par le RB Salzbourg

À Salzbourg, où l’on avait pris l’habitude d’anéantir ses adversaires domestiques avec une forme de plaisir sadique depuis des années, cette période de creux résonne comme une anomalie. Parce qu’après 10 ans sans partage en championnat (Salzbourg a été champion sans interruption de 2014 à 2023), le club autrichien a vu Sturm Graz bouleverser la hiérarchie et remporter au mois de mai la 4e Bundesliga de son histoire. Depuis, la formation dirigée par Pepijn Lijnders est en pilotage automatique, et cela se traduit par des résultats en berne, aussi bien sur la scène nationale que continentale.

La suite après cette publicité

Si bien que la première mission de Jürgen Klopp chez Red Bull serait déjà de sauver son ancien assistant à Liverpool, comme le rapporte The Telegraph. Arrivé en 2014 chez les Reds, Lijnders avait d’abord officié dans les équipes de jeunes, contribuant notamment au développement de plusieurs joueurs bien connus comme Trent Alexander-Arnold, Curtis Jones ou encore Caomhin Kelleher. C’est en 2018 que son travail lui avait ouvert les portes de l’équipe première, avec une promotion dans le staff de Jürgen Klopp, et des titres à la pelle jusqu’à cette nomination comme entraîneur de Salzbourg cet été, son premier poste d’entraîneur principal depuis six ans et un court passage au NEC Nimègue. S’il n’en faisait peut-être pas une fête, il n’imaginait certainement pas non plus des débuts aussi amers en Autriche.

Salzbourg est 5e du championnat autrichien

Avec une seule victoire sur ses sept derniers matches de championnat (en plus d’un revers cinglant 5-0 face à Sturm Graz), le Red Bull Salzbourg patine aujourd’hui à la 5e place de Bundesliga, un contresens quand on sait la domination insolente du club ces dernières années au pays, et l’écart abyssal de son budget avec celui de ses concurrents. Même histoire en Europe, où les die Bullen restent scotchés à cette 32e place sur 36. Après cinq rencontres, les coéquipiers du Français Lucas Gourna ont déjà essuyé trois gifles, face au Sparta Prague (3-0), au Stade Brestois (4-0), et plus récemment au Bayer Leverkusen (5-0).

La suite après cette publicité

15 buts encaissés en 5 matches (quatrième pire défense), 3 marqués (quatrième pire attaque), c’est le bilan des Autrichiens en Ligue des Champions, pourtant réputés pour leur caractère poil à gratter ces dernières saisons en Europe. Forcément, ce nouvel enchaînement PSG - Real Madrid - Atlético de Madrid n’intervient pas au meilleur des moments, et on ne donnerait pas cher de leur peau à l’idée de prendre juste un point sur ces trois matches. Et comme si ce n’était pas déjà assez, Pepijn Lijnders doit désormais composer sans Karim Konaté, la machine à buts ivoirienne qui en avait empilé 20 en 29 matches de championnat la saison dernière, mais freinée par une rupture des ligaments croisés du genou la semaine dernière. En quête de relance en Ligue des Champions, Paris n’aura pas vraiment d’autre choix que de gagner mardi en Autriche. Sous peine de rentrer les joues rougies, et pas à cause du froid…