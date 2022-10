Ligue 1 : Lyon s'impose à domicile face à Lille grâce à son capitaine Alexandre Lacazette

Pour clôturer la 13ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais recevait Lille au Groupama Stadium. Respectivement 9ème et 7ème du championnat français avant le coup d'envoi, les deux équipes avaient à cœur de faire un résultat pour se rapprocher des places européennes, alors que les deux formations restaient des dynamiques positives (trois victoires d'affilée pour le LOSC et une petite pour les joueurs de Laurent blanc). Malgré la belle ambiance, les Lillois se montraient les plus dangereux en première période. Sur un corner frappé par Rémy Cabella, Jonathan David se retrouvait seul au second poteau et pouvait armer une reprise de volée, presque à bout portant, qui passait à côté du but d'Anthony Lopes (9e). Seulement quelques minutes plus tard, Timothy Weah envoyait un frappe flottante qui retombait juste derrière le but du gardien lyonnais (12e). Peu après, Thiago Mendes, dans la surface adverse, enclenchait une lourde frappe, détournée par le bras d'André Gomes. Après vérification, l'arbitre, M. Jérôme Brisard, ne donnait finalement pas de penalty pour les Rhodaniens. En difficulté, les Lyonnais continuaient alors de subir et Jonathan David, lancé par deux fois par Rémy Cabella, trouvait dans un premier temps Anthony Lopes sur une frappe excentré après une belle percée dans la surface lyonnaise (22e) puis envoyait un lob presque parfaitement dosé sur la barre transversale des Olympiens dans la foulée d'une belle contre-attaque lilloise (31e). Juste avant la pause, un dernier frisson parcourait le stade basé à Lyon quand Timothy Weah s'engouffrait dans la surface et tentait de remiser de la tête vers Jonathan David présent seul dans l'axe mais Anthony Lopes, encore lui, détournait de la main pour éloigner le ballon du buteur canadien (43e).

En deuxième période, après un premier quart d'heure plus calme, les Lillois repartaient à l'assaut du but adverse. Dans la surface, Angel Gomes plaçait une superbe frappe enroulée mais Anthony Lopes, intraitable, arrivait à détourner le cuir du bout des gants en corner de manière assez spectaculaire. Quelle parade de la part du portier portugais ! Malgré cette très belle occasion d'ouvrir le score, les Dogues se montraient moins dangereux dans ce second acte par rapport au premier. Jonathan David arrivait quand même à faire des différences et notamment devancer Nicolás Tagliafico dans la surface lyonnaise pour frapper dans la foulée, mais Anthony Lopes effectuait encore une fois la parade pour sauver les siens (71e). Alors que les Rhodaniens ne semblaient pas en mesure d'inverser la tendance, Alexandre Lacazette surgissait pour ouvrir le score contre le cours du jeu. L'impression que les Lillois avaient laissé passer leur chance après toutes ces occasions nettes. En effet, alors que Jonathan David avait raté un nouveau face à face, les Lyonnais pouvaient jouer rapidement en transition. Nicolás Tagliafico était alors trouvé sur la gauche et son centre trouvait le capitaine des Olympiens, seul dans l'axe, qui pouvait conclure sans difficulté dans le but vide (74e, 1-0). Cette réalisation calmait un peu les ardeurs des joueurs de Paulo Fonseca même si Rémy Cabella essayait d'inverser la tendance. Le mur Anthony Lopes, imprenable ce dimanche, se chargeait de capter le ballon face à des attaquants lillois dépités et lassés de buter sur le gardien adverse, comme depuis le début de la rencontre. En toute fin de rencontre, Adam Ounas tentait une frappe. Alors que sa tentative était contrée par un défenseur, la trajectoire du cuir n'était vraiment pas loin de tromper Anthony Lopes (90e+2). Grâce à cette victoire, l'Olympique Lyonnais grappille une petite place au classement (8ème) et se retrouve juste derrière son adversaire du soir, toujours à la 7ème place malgré la défaite.