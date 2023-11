Monaco : Aleksandr Golovin écrase tout en Ligue 1

Le retour du Tsar ! Arrivé à Monaco à l’été 2018 après une saison exceptionnelle au CSKA Moscou ponctuée par un quart de finale de Coupe du monde avec la Russie, Aleksandr Golovin était la pépite à débusquer. Ciblé par la Juventus et Chelsea, le milieu russe avait opté pour le projet asémiste. Un transfert à 30 millions d’euros dans le but de progresser et de viser un plus grand club par la suite. Cinq ans plus tard, Aleksandr Golovin n’a pas fait le saut dans un des plus grands d’Europe comme prévu à l’époque mais le mariage avec le club du Rocher semble plus beau que jamais.

Connaissant un début d’aventure compliqué avec la tunique monégasque où il a joué le maintien lors de la saison 2018/2019, le natif de Kaltan s’est affirmé comme l’un des meilleurs représentants du club rouge et blanc. S’il a connu 17 blessures avec Monaco manquant 45 matches soit 307 jours de compétition, son impact dans les succès asémistes se fait ressentir. Participant pleinement aux troisièmes places acquises en 2021 et 2022, le milieu offensif russe affiche 30 buts (35e meilleur buteur) et 35 offrandes (2e meilleur passeur de l’histoire de Monaco à 4 offrandes de João Moutinho) en 186 matches avec Monaco. Un impact fort qui a su grandir avec le temps.

Une évidence pour ses coachs

Cadre de l’équipe sous Leonardo Jardim, Thierry Henry et Robert Moreno, Aleksandr Golovin va surtout prendre une autre dimension sous les ordres de Niko Kovac qui va en faire son maître à jouer. «Golovin est un joueur important pour nous, nous avons beaucoup de joueurs importants (…) Chaque équipe a ses cadres et Golovin est important pour nous. Barcelone avec Messi est différent de Barcelone sans Messi. Ce n’est pas la même équipe. Cela reste le même club, le même groupe, mais sans son grand joueur. L’an passé, en début de saison, on avait vu la difficulté pour nous de créer du jeu en son absence. C’est une garantie pour nous dans le jeu. C’est un garçon intelligent, mais un peu introverti (…) Dès la saison passée, je lui ai dit, tu dois t’imposer davantage, marquer plus, faire plus de passes décisives, être plus souvent décisif» déclarera d’ailleurs le Croate à son sujet.

Connaissant un coup de mou et de nouveaux petits pépins, il va voir sa condition s’améliorer positivement à ce sujet avec l’arrivée de Philippe Clement. Le technicien belge et le club vont lui concocter un programme spécifique pour qu’il progresse sur ce plan et cela a porté ses fruits. L’an dernier, il n’a manqué que 2 matches contre 14 rencontres, lors de la saison 2021/2022 et 18 matches lors de la saison 2020/2021. «C’est l’un des joueurs qui a le plus grandi ces derniers mois, sur, mais aussi en dehors du terrain. Il y a quelques mois, j’avais rigolé avec lui en lui disant qu’il avait un corps d’un enfant de 12 ans (sourire). Aujourd’hui, ce n’est pas encore Arnold Schwarzenegger, mais il a progressé en endurance et sur plein d’autres secteurs. Je dois le remercier, ainsi que mon staff qui travaille beaucoup avec lui, que ce soit avant, pendant et après l’entraînement. Golo avait toutes les cartes en main et on voit les résultats aujourd’hui» expliquera notamment Philippe Clement à son sujet.

Meilleur milieu de Ligue 1 ?

Aujourd’hui, Monaco est parti sur un autre projet depuis cet été avec Adolf Hütter et là encore, Aleksandr Golovin est incontournable. Le milieu russe sous contrat jusqu’en juin 2026 et qui a prolongé en février dernier est non plus en train de s’affirmer comme une valeur sûre de Ligue 1, mais se bat pour en être le meilleur milieu de terrain. Son début de saison en tout cas a de quoi impressionner. Auteur de 5 buts et délivrant 2 offrandes en 10 rencontres, il est impliqué dans 7 buts, soit plus que tout autre milieu de terrain de l’élite. Surtout, ses buts et ses offrandes ont été à des moments importants puisqu’il est à l’origine des deux buts de son équipe contre Lorient (2-2), Metz (2-1) et Brest (2-0).

Meilleur buteur de son équipe avec Wissam Ben Yedder, Aleksandr Golovin prend plus que jamais une place centrale dans le jeu de Monaco où il se montre régulièrement décisif, mais aussi précieux dans la construction, l’orientation du jeu ou bien la gestion du tempo. Le système en 3-4-1-2 ou 3-4-2-1 de Monaco lui offre aussi une grande liberté sur le terrain, pour le plus grand bonheur de son coach Adolf Hütter. «Golovin est un joueur incroyable, il est en bonne forme physique et il peut montrer à quel point il est un joueur fantastique. Il a un super pied gauche, il est très créatif et de plus en plus efficace sans ballon. C’est un des meilleurs joueurs du championnat» a notamment déclaré le technicien autrichien.

Golovin fait l’unanimité

Adolf Hütter en a d’ailleurs aussi profité pour souligner son rôle dans le groupe monégasque : «Golo peut paraître un peu introverti par rapport à d’autres, mais il plaisante tout le temps. Dans le vestiaire, tout le monde l’aime, non seulement parce que c’est un joueur de football fantastique, mais aussi parce qu’il plaisante toujours avec ses coéquipiers. Il veut toujours gagner, il se plaint quand il perd un match. Golo est une très bonne personne, un bon être humain, tout le monde l’aime. C’est l’un de nos joueurs les plus expérimentés à Monaco.»

Cadre de l’équipe, Youssouf Fofana n’a pas manqué de valoriser hier en conférence de presse la dynamique positive prise par son coéquipier : «Golo’, c’est le top niveau ! Il a été freiné par certaines blessures. Nous, les joueurs, et le Club savaient que s’il était épargné par les blessures ça pouvait être un très bon rouage de notre machine. Depuis la saison dernière, il le montre et je suis assez fier de lui. Quand on a le ballon, on essaie de le trouver entre les lignes et particulièrement sur le côté gauche, là où il est le plus dangereux. Sur les 30 derniers mètres, il a de la liberté, comme tous les joueurs offensifs de l’équipe. Défensivement, il commence à avoir du métier, on le ressent sur le terrain». Unanimement reconnu du côté du Rocher, le milieu russe est une évidence dans le début de saison probant des Asémistes. A 27 ans, Aleksandr Golovin semble atteindre la pleine mesure de son talent, pour le plus grand bonheur de Monaco et de la Ligue 1.