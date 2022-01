Le montant fou que va devoir aligner le PSG pour Erling Haaland

La suite après cette publicité

Nous vous le dévoilions en exclusivité dans notre premier Space Foot Mercato : Erling Haaland est la priorité du Paris Saint-Germain en cas de départ de Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, même s'il y a eu ce nouveau contrat proposé par le PSG au joueur tricolore, tout indique que l'attaquant vedette du club de la capitale va quitter le Parc des Princes en juin.

Et vous vous en doutez, la concurrence sera rude dans ce dossier, où on va notamment retrouver les deux ogres de Liga, en plus de Manchester City, qui est aujourd'hui, surtout pour des raisons financières, le principal favori selon la Cadena SER. Mais a priori, le PSG peut rivaliser avec le leader de la Premier League lorsqu'il s'agit de signer des chèques.

Pour tous ceux qui ont raté le 1er #spaceFM de @footmercato avec @HanifBerkane, @Stickwic et les infos mercato de @Santi_J_FM c'est là que ca se passe. On a parlé Pogba, Zidane, Azmoun, Alvaro, Kamara, Mbappé, Haaland, Longoria et Leonardo.#SpaceFM https://t.co/Qsfnmi5IBQ — Sébastien Denis (@sebnonda) January 15, 2022

Le prix monte encore !

Et le Mirror évoque justement le prix total de l'opération pour les clubs intéressés, dont Paris. Au total, le cyborg norvégien coûterait 350 millions d'euros ! Un montant conséquent, qui inclut notamment le prix du transfert du joueur, qui serait de 75 millions d'euros, soit la fameuse clause libératoire qui avait été négociée à l'époque. Il y a le salaire du joueur pour les six années de contrat qu'il veut signer dans son prochain club, ainsi que les différentes primes versées à son agent Mino Raiola et à son père.

Une somme importante donc, mais pas forcément folle au vu des prix du marché et surtout, des qualités du bonhomme. Reste à savoir où souhaitera jouer le principal concerné, qui, aux dernières nouvelles, semblait plutôt chaud pour jouer en Liga...