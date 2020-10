Serie A : la Lazio se relance face à Bologne

Vainqueur du Borussia Dortmund ce mardi en Ligue des Champions (3-1), la Lazio pointait néanmoins à la quatorzième place de Serie A avant d'affronter Bologne (16e) pour le compte de la 5e journée de championnat. Et les Biancocelesti de Simone Inzaghi passaient tout proche d'un début de match compliqué avec l'ouverture du score précoce de Mattias Svanberg (13e). Cependant, l'assistance vidéo refusait cette réalisation pour une faute. Les deux équipes rentraient finalement aux vestiaires sur un score de 0-0.

En seconde période, la Lazio affichait un bien meilleur visage et sans surprise, Luis Alberto donnait l'avantage aux Biancocelesti au terme d'un joli numéro de soliste (1-0, 54e). Le club romain doublait la mise un peu plus tard avec une réalisation de l'incontournable Ciro Immobile (2-0, 77e). Un avantage définitif et qui malgré la réduction du score de Lorenzo De Silvestri (90e +2) permet à la Lazio de remonter à la dixième place du championnat grâce à cette victoire 2-1. Bologne glisse à la dix-huitième place suite à cette défaite.

