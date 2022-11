CdM 2022 : Budweiser veut se venger de la FIFA

Prise de court après l'annonce de l'interdiction de consommation d'alcool au Qatar, l'entreprise américaine Budweiser entend bien se venger de la FIFA. En ce sens, la célèbre marque brassicole demanderait 45,5 millions d'euros de dédommagement à l'instance internationale selon le The Sun. Une somme qui interviendrait sous la forme d'une « ristourne » qui prendrait effet à l'occasion de la prochaine Coupe du Monde, organisée en Amérique du Nord en 2026.

La suite après cette publicité

« À la suite de discussions entre les autorités du pays hôte et la FIFA, il a été décidé de concentrer la vente de boissons alcoolisées sur le FIFA Fan Festival, d'autres destinations de supporters et des sites sous licence, supprimant les points de vente de bière des périmètres des stades de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 du Qatar », avait ainsi déclaré la FIFA à quelques heures du coup d'envoi de l'évènement, point qui ne figurait pas dans le contrat entre l'organisatrice du Mondial et Budweiser. Une bonne affaire en vue quand on sait que le prochain Mondial ne concernera plus 32 équipes, mais 48, augmentant ainsi le nombre de rencontres durant lesquelles la marque pourra vendre son produit.