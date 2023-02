Domenico Tedesco nouveau sélectionneur de la Belgique

Les noms ronflants se sont succédé depuis le départ de Roberto Martinez, mais c’est finalement vers l’Allemand Domenico Tedesco (ex-Schalke 04, Spartak Moscou et RB Leipzig) que la fédération belge s’est tournée. L’Allemand vient d’ailleurs d’être officiellement nommé sélectionneur de la Belgique. Il a signé un contrat d’un an et demi.

«L’Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association (URBSFA) est fière d’annoncer que Domenico Tedesco a été désigné comme nouvel Entraîneur fédéral. Pour rappel, une Taskforce a été créée au sein de l’URBSFA début décembre, composée de Peter Bossaert (CEO de l’URBSFA), de Jelle Schelstraete (Operational Director Football), Sven Jacques et Pierre Locht (tous deux administrateurs de l’URBSFA) ainsi que de Bart Verhaeghe (président du Club de Bruges). Cette Taskforce avait reçu pour mission de chercher le nouvel Entraîneur fédéral mais aussi de donner son avis pour continuer à développer le cœur technique de la Fédération Belge de Football. L’Italien Domenico Tedesco sera le successeur de Roberto Martínez en tant qu’Entraîneur fédéral des Diables Rouges. Il a signé un contrat avec notre Fédération jusqu’après l’EURO 2024», indique le communiqué.

