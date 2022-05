OM - Strasbourg : les compositions probables

La suite après cette publicité

L'épilogue. À l'Orange Vélodrome, l'Olympique de Marseille (3e, 68 pts) accueille le Racing Club de Strasbourg (5e, 63 pts) ce samedi à 21 heures pour le compte de la 38ème et dernière journée de Ligue 1. Le match de tous les dangers entre deux formations candidates à l'Europe. Deuxième du championnat de France depuis plusieurs semaines, le club olympien a chuté d'une place après sa défaite à Rennes (2-0). Pour récupérer cette deuxième place, désormais détenue par Monaco et synonyme de qualification directe en Ligue des Champions, l'OM devra donc obligatoirement s'imposer et espérer un faux pas de son rival princier.

Côté strasbourgeois, la finale est tout aussi belle. Cinquième au coup d'envoi, le Racing aura à cœur de valider sa superbe saison. En cas de victoire, les hommes de Julien Stéphan pourraient d'ailleurs s'assurer une place européenne pour la saison prochaine. Attention tout de même puisque le club alsacien reste sous la pression de l'OGC Nice qui dispose du même nombre de points. Dès lors, si les Alsaciens ne prennent pas trois points en terres marseillaises, ils devront espérer que leur poursuivant niçois n'obtienne pas un meilleur résultat. Auteur d'une très belle dynamique ces dernières semaines avec un nul obtenu contre le PSG (3-3) et deux courtes victoires face à Brest (1-0) et contre Clermont (1-0), le club alsacien arrive malgré tout en confiance.

Une finale pour l'Europe !

Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli, privé de Dimitri Payet, Bamba Dieng, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi et Alvaro Gonzalez (blessés), devra également faire sans William Saliba, suspendu pour ce choc au sommet. Ainsi, l'OM pourrait se présenter en 4-3-3. Devant Steve Mandanda, présent dans les cages marseillaises, Pol Lirola, Boubacar Kamara, récemment appelé en équipe de France, Duje Caleta-Car et Luan Peres devraient composer le quatuor défensif. Dans l'entrejeu, Mattéo Guendouzi et Pape Gueye sont pressentis pour débuter aux côtés de Valentin Rongier. Enfin, sur le front de l'attaque, Cengiz Ünder, Arek Milik et Gerson sont annoncés titulaires.

Du côté de Strasbourg, aucune réelle absence à noter, si ce n'est celle de Dimitri Liénard, avant ce déplacement fatidique. En terres marseillaises, les Alsaciens pourront notamment compter sur le retour de Lucas Perrin et Majeed Waris, touché au dos depuis plusieurs semaines, dans le groupe. Dès lors, Julien Stéphan devrait aligner un 3-5-2 où Matz Sels sera bien présent dans les buts strasbourgeois. En défense, Lucas Perrin, Alexander Djiku et Gerzino Nyamsi seront chargés de bloquer les offensives olympiennes. Au milieu de terrain et bien aidés par les pistons Anthony Caci et Frédéric Guibert, Adrien Thomasson, Sanjin Prcic et Jean-Ricner Bellegarde devraient quant à eux débuter, juste derrière Kevin Gameiro et Ludovic Ajorque, annoncés en pointe.

