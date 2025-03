Argentine-Brésil : gros clash entre Leandro Paredes et Rodrygo

Dans la nuit, l’Argentine n’a fait qu’une bouchée du Brésil lors d’une rencontre comptant pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. En effet, l’Albiceleste s’est imposée 4 à 1 dans une ambiance électrique, puisque Raphinha avait lancé la rencontre en avertissant les champions du monde 2022. Durant le match, les joueurs des deux sélections se sont cherchés.

Cela a été le cas de Rodrygo et de Leandro Paredes. Le premier a lancé à l’ancien milieu du PSG : « tu es très mauvais.» Ce à quoi l’Argentin a répondu : « j’ai une Coupe du monde et deux Copa America, tu n’en as aucune ! Tu n’en as aucune.» Ambiance…