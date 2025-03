Qualifs Coupe du Monde 2026 : l’Argentine humilie le Brésil pour fêter sa qualification, la Colombie accrochée par le Paraguay

Ce mardi, l’Amérique du Sud se mettait à la page de la Coupe du monde 2026 avec la 14e journée des éliminatoires. Qualifiée sans jouer suite à un match nul entre la Bolivie et l’Uruguay (0-0), l’Argentine entendait célébrer cette nouvelle en s’offrant le scalp du rival historique. De son côté, le Brésil voulait se rapprocher de la qualification et surtout retrouver la victoire contre l’Albiceleste qui lui échappe depuis la demi-finale de la Copa América 2019. Lionel Scaloni décidait de s’établir avec un milieu de terrain très compact où l’on retrouvait Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis MacAllister, Enzo Fernandez et Thiago Almada derrière Julian Alvarez. Un autre Lyonnais débutait avec Nicolas Tagliafico. Côté brésilien, on avait une charnière solide composée de Marquinhos et Murillo, mais aussi un quatuor explosif avec Matheus Cunha qui était soutenu par Rodrygo Goes, Raphinha et Vinicius Junior. De quoi promettre un joli cocktail sur le terrain ?

Classement général Eliminatoires CM - Amérique du Sud # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Argentine 31 14 +18 10 1 3 26 8 2 Équateur 23 14 +8 7 5 2 13 5 3 Uruguay 21 14 +7 5 6 3 17 10 4 Brésil 21 14 +4 6 3 5 20 16 5 Paraguay 21 14 +2 5 6 3 11 9 6 Colombie 20 14 +4 5 5 4 18 14 7 Venezuela 15 14 -4 3 6 5 13 17 8 Bolivie 14 14 -16 4 2 8 14 30 9 Pérou 10 14 -11 2 4 8 6 17 10 Chili 10 14 -12 2 4 8 9 21 Voir le classement complet

Et il ne fallait pas arriver en retard du côté de l’Estadio Monumental de River Plate. Très vite, l’Argentine prenait le contrôle du ballon et sur une remise de la tête de Nicolas Tagliafico, son coéquipier à l’Olympique Lyonnais Thiago Almada remisait vers la surface de réparation. Au point de penalty, Julian Alvarez passait entre Murillo et Guilherme Arana. Profitant d’un contre favorable, il allait ajuster le pauvre Bento (1-0, 4e). Une mauvaise entame pour le Brésil qui allait encore en subir les conséquences. Décalé sur la droite par Rodrigo De Paul, Nahuel Molina allait centrer vers la surface brésilienne. Murillo ne déviait pas assez un ballon qui arrivait au second poteau où Enzo Fernandez doublait la mise (2e, 12e). Après cette entame canon de l’Argentine et cauchemardesque du Brésil, on aurait pu imaginer une démonstration de l’Albiceleste. Coup sur coup, Rodrigo De Paul et Nicolas Tagliafico se signalait avec des passes dangereuses dans la surface (23e), mais la suffisance guettait la bande de Lionel Scaloni.

L’Argentine a déroulé

Coupable d’être trop attentif avec le ballon dans l’axe à 25 mètres de ses buts, Cristian Romero voyait Matheus Cunha lui subtiliser la sphère dans les pieds pour battre Emiliano Martinez (2-1, 27e). Relancé, le Brésil essayait d’aller de l’avant pour revenir au score, mais l’Argentine prenait note de l’avertissement pour réagir. Thiago Almada testait Bento (36e) avant de servir côté droit Enzo Fernandez. Le joueur de Chelsea enroulait un amour de centre repris victorieusement d’une volée par Alexis Mac Allister (3-1, 37e). Un premier acte excellent de l’Argentine qui rentrait aux vestiaires avec le sens du devoir accompli. Après la pause, l’Argentine a repris sa marche vers l’avant. Julian Alvarez d’un lob (49e) et Leandro Paredes d’une lourde frappe (55e) continuaient d’amener le danger tout comme Nicolas Tagliafico avec sa tête qui passait au-dessus du cadre (61e). Finalement, le quatrième but allait bien arriver grâce à l’entrant Giuliano Simeone bien servi par Nicolas Tagliafico (4-1, 71e). En perdition, le Brésil n’avait qu’un coup franc de Raphinha sur la barre transversale à retenir (77e). Avec cette écrasante victoire 4-1, l’Argentine marque les esprits alors que le Brésil glisse à la 4e place.

Dans les autres rencontres, la Colombie recevait le Paraguay et débutait sous les meilleurs auspices avec un but précoce de Luis Diaz (1re). Quelques minutes plus tard, son coéquipier Jhon Duran s’est chargé d’enfoncer le clou (13e). Alors que le Paraguay semblait sonné, Junior Alonso a réduit l’écart avant la pause (45e +4). Puis au retour des vestiaires, c’est Julio Enciso qui s’est chargé d’égaliser (62e). Finalement, les deux équipes se quittent sur un match nul 2-2. Le Paraguay est cinquième tandis que la Colombie reste sixième. Huitième et provisoirement éliminé, le Venezuela recevait le Pérou (9e) dans un match de la peur. Le perdant allait se retrouver en situation difficile dans la course à la septième place de barragiste. L’éternel buteur Salomon Rondon donnait le ton pour le Venezuela sur penalty (40e), mais juste derrière le Pérou égalisait via Bryan Reyna (45e +2). Néanmoins, cette réalisation était refusée pour une main. Avec cette victoire 1-0, le Venezuela remonte à la septième place de barragiste en doublant la Bolivie. Le Pérou est neuvième à cinq longueurs de son adversaire du soir. Enfin, l’Équateur et le Chili se sont quittés sur un 0-0. Deuxième, l’Équateur se rapproche de la qualification quand le Chili est bon dernier.

Les matches de la soirée