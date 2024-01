Une star croate touche un salaire de… 1€ par mois

Nikola Kalinić est un nom bien connu des amateurs de football en Europe. Du haut de ses 35 ans, il compte plus d’une quarantaine de sélections avec la Croatie, ayant notamment disputé l’Euro 2016 avec la bande de Luka Modric. Il a également joué dans des clubs du calibre de la Fiorentina, de Milan, de l’Atlético et de la Roma, avec des réussites plutôt diverses.

Et cet hiver, il a fait le choix de revenir à Hajduk Split, un des gros clubs de son pays et surtout, son club formateur. Comme il l’a expliqué lors de sa présentation, il touchera un salaire mensuel de… 1€ ! Une belle manière d’aider son club à gagner des titres sans le mettre dans le dur financièrement. « Ce fut l’accord le plus facile à trouver de ma carrière », a même déclaré le joueur.