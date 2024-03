PSG - Nice : le retour en forme remarqué de Fabian Ruiz !

Au club depuis plus d’un an et demi maintenant, Fabian Ruiz reste un milieu de terrain qui peut frustrer. Capable d’être brillant comme à côté de la plaque, l’international espagnol n’a jamais su s’imposer réellement dans un secteur de jeu pourtant défaillant au PSG. Débarqué en provenance de Naples, il devait venir apporter sa touche technique, sa polyvalence et son expérience à un milieu parisien qui manquait cruellement d’un leader dans l’entrejeu. Et si sous Galtier, il n’a jamais su le faire, il semble montrer de meilleures choses avec Luis Enrique.

La suite après cette publicité

Titulaire lors de la double confrontation face à la Real Sociedad en 8es de finale de la Ligue des Champions, le milieu de 27 ans a été préservé en Ligue 1 ce week-end et a donc connu une nouvelle titularisation face à Nice en quarts de finale de Coupe de France. Dans un rôle de milieu relayeur qu’il semble plutôt apprécier, le gaucher a montré ses qualités techniques et n’a pas hésité à se projeter vers l’avant. De quoi lui permettre de mieux s’exprimer. Et Luis Enrique y est pour beaucoup. «L’équipe, grâce à Luis Enrique, joue de cette manière-là, de façon offensive. On a des joueurs de très bonnes qualités. Les rotations ? C’est important d’avoir une grande équipe, que tout le monde puisse jouer et que chacun puisse démontrer qu’il est prêt à jouer. C’est ça qui fait la grandeur d’une équipe», a d’ailleurs confié Fabian Ruiz au micro de BeIN Sports.

À lire

Ça sent mauvais pour Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques

Un positionnement qui fait la différence

Sur la pelouse du Parc des Princes, Fabian Ruiz a aussi illustré sa belle prestation par un but pour faire le break en première période. Toujours très proche des attaquants, il a profité d’une boulette de Bulka et d’une récupération de Dembélé pour trouver le chemin des filets. Avant ça, il avait fait parler sa technique en glissant une remise tout en finesse pour Kylian Mbappé qui avait ouvert le score. Suffisant pour lui permettre de gagner en confiance. «Très content, pour nous, c’était très important, c’était comme une finale. Je pense que l’on a fait un grand match. Marquer, c’est toujours important. On est toujours content pour l’équipe et d’un point de vue personnel. C’est bien de marquer un but», a-t-il détaillé.

La suite après cette publicité

Dans un rôle bien différent de celui qu’il avait l’habitude d’occuper avec le PSG, Fabian Ruiz a montré qu’il pouvait être un vrai renfort pour Luis Enrique. Et c’est une donnée importante alors que le PSG est encore en lice en Ligue des Champions, en Coupe de France et en Ligue 1. Il faudra donc miser sur tout le monde pour la suite de la saison et ce mercredi soir, Fabian Ruiz a montré quelques certitudes qui ont de quoi rassurer les supporters parisiens sceptiques par moment. Il faut désormais apporter un peu plus de régularité dans les performances…