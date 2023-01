Allemagne : Rudi Völler succède à Oliver Bierhoff

Depuis le départ du manager de la sélection allemande, Oliver Bierhoff, la fédération germanique se cherchait un nouvel ,homme fort. Et elle l’a trouvé puisqu’elle vient d’introniser Rudi Völler.

«Rudi Völler sera le nouveau manager de l’équipe nationale senior masculine le 1er février. Avec la décision pour Völler, l’Association allemande de football suit une recommandation du travail convoqué par le président de la DFB Bernd Neuendorf et le vice-président de la DFB Hans-Joachim Watzke. Les commissions de la DFB ont approuvé cette proposition. Pour Völler, c’est un nouveau retour à la DFB. Il a disputé 90 matchs avec l’Allemagne de 1982 à 1994 et est devenu champion du monde en Italie en 1990. De 2000 à 2004, il a été à la tête de l’équipe nationale et a atteint la finale de la Coupe du monde avec son équipe en 2002», indique le communiqué.

