OM : Gennaro Gattuso comprend le choix de Renan Lodi

Six mois seulement après son arrivée à l’Olympique de Marseille, Renan Lodi a choisi de quitter l’Europe pour signer en Arabie saoudite, à seulement 25 ans. Recruté par Al-Hilal en échange d’un montant avoisinant les 25 M€, le latéral brésilien n’a pas hésité longtemps avant de plier bagage. Un choix que comprend parfaitement Gennaro Gattuso.

«Quand un joueur a une telle proposition, où on lui propose trois fois plus d’argent, c’est impossible de le retenir. J’ai un grand respect pour lui, j’avais une bonne relation avec lui. Le président ne voulait pas le vendre, mais ça pouvait changer la vie du joueur. Il faut l’accepter, ça me fait de la peine même si c’est la réalité du mercato. On a pris Ulisses Garcia», a-t-il déclaré en conférence de presse.