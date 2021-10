ASSE-OL : les notes du match

À l'occasion du 123e derby, l'AS Saint-Etienne recevait l'Olympique Lyonnais à l'occasion de la 9e journée de Ligue 1. En manque de points dans ce début de saison, les hommes de Peter Bosz devaient s'imposer pour recoller au podium. De leur côté, les Verts devaient profiter de ce match pour s'offrir leur première victoire de la saison. Et d'entrée, la rencontre allait d'un but à l'autre. Aouar voyait son ouverture du score être refusée (2e) alors que Khazri ratait l'immanquable en trouvant le poteau, malgré le but vide (9e). L'OL a finalement passé une vitesse avant la pause, mais Green se montrait impérial devant Aouar (13e, 18e). Mais alors que Khazri voyait son but être également refusé (34e), Aouar, parfaitement servi en profondeur par Paqueta, ouvrait le score d'un enroulé à ras de terre (1-0, 42e). Shaqiri pensait doubler la mise, mais son but était refusé par le VAR (44e).

Après une première partie très animée où les Gones ont réussi à prendre les devants, les Stéphanois poussaient et parvenaient à mettre à mal l'organisation lyonnaise. Emmenés par un Nordin virevoltant, l'ASSE progressait dans la moitié de terrain lyonnaise, mais manquait d'occasion franche. Mais après un ballon lancé en profondeur, Lopes, après une sortie loin de son but, touchait le ballon de la main après une frappe de Bouanga. Après visionnage des images, le portier portugais était logiquement expulsé (74e). Gourna-Douath en profitait, mais voyait sa reprise retomber sur la ligne (76e). Dans les derniers instants, après une main de Denayer dans la surface, Khazri punissait l'OL et égalisait dans les arrêts de jeu pour Sainté (90e+5). En grande difficulté en fin de rencontre, l'OL concède le nul et tombe à la 10e place. Vaillants ce dimanche soir, les Verts ne perdent pas, mais restent lanterne rouge sans la moindre victoire acquise avant la trêve internationale.

L'homme du match : Aouar (7,5) : positionné en soutien de Paqueta, le numéro huit lyonnais a souvent essayé de combiner avec Paqueta et Toko Ekambi. Comme sur cette superbe opportunité à la 18e où sa volée est claquée en corner par Green. Son aisance technique reste à souligner. Bien touché par Guimaraes, sa frappe en pivot est repoussée par Green (25e). Souvent bien placé sur les offensives rhodaniennes, l'intéressé bute de la tête sur Green suite à un centre de Toko Ekambi (36e). La quatrième tentative sera la bonne pour le milieu lyonnais. Bien décalé par Paqueta, il effectue le geste juste pour tromper Green (0-1, 42e). Sa relation technique avec Paqueta et Toko Ekambi ne se dément pas. Une grosse prestation du principal protagoniste ce soir. Remplacé à la 87e par Gusto

AS Saint-Etienne

Green (6) : il a dégoûté Aouar en première mi-temps. Il était d'abord vigilant pour sortir sa frappe (18e). Il était une nouvelle fois présent pour boxer la tentative du Français depuis l'entrée de la surface (25e). Même chose sur sa tête alors qu'il était seul au point de penalty (36e). Il finit par céder face au milieu de terrain lyonnais, qui place sa frappe dans le petit filet (42e). Il a été beaucoup moins sollicité en seconde période, se contentant de bien sortir, notamment devant Aouar.

Trauco (4) : il a parfaitement pris la mesure de Shaqiri en première mi-temps et n'a pas été mis en danger. Offensivement, il a apporté des solutions et a été auteur de quelques centres qui ont amené du danger dans la surface lyonnaise. Même chose en seconde période, le Suisse n'ayant jamais pris le dessus sur lui. En revanche, il a eu beaucoup de déchets dans son jeu, ce qui a amené à beaucoup de ballons perdus (19).

Moukoudi (5) : il fait un superbe retour pour tacler Aouar dans la surface et empêcher ce dernier d'ouvrir le score (30e). En revanche, il défend en reculant et laisse Aouar frapper et ainsi ouvrir le score pour l'OL (42e). Il se fait éliminer trop facilement par Toko Ekambi et s'effondre face au crochet de l'attaquant lyonnais, qui rate finalement sa frappe (64e).

Kolodziejczak (4) : il perd son duel avec Paqueta, qui peut centrer pour Aouar dans la surface (2e). Il revient bien pour contrer le Brésilien, qui se présentait seul face à Green dans la surface (12e). Il a également apporté offensivement sur coup de pied arrêté, comme sur ce ballon de Boudebouz, qu'il ne parvient pas à rabattre (27e). Il a tout de même eu beaucoup de mal face à Paqueta, positionné à la pointe de l'attaque de l'OL. Il finit la rencontre avec aucun duel remporté, sur ses cinq disputés.

Camara (5) : il a eu beaucoup de mal à défendre sur Toko Ekambi. La plupart des situations dangereuses de l'OL sont venues de son côté. Il sert parfaitement Khazri, qui croise trop sa tête, même si un hors-jeu a finalement été signalé sur cette action (49e). À la suite d'une combinaison sur coup franc, il centre pour Gourna-Douath, dont la reprise de volée atterrie sur la barre (77e).

Youssouf (5,5) : il a été précieux dans l'entrejeu de Saint-Etienne. Il a su faire face à la pression mise par les Lyonnais dès la perte du ballon et le conserver dans des situations pas toujours faciles à gérer. Il a été précis et appliqué dans ses transmissions (94 % de passes réussies à la pause) et solide dans les duels (3/3 duels gagnés à la pause). Il tente sa chance depuis l'entrée de la surface, finalement dévié en corner par le gardien lyonnais.

Neyou (4) : on l'a très peu vu en première mi-temps, l'ASSE procédant à du jeu rapide et allant très vite de l'avant. Ses coéquipiers ne sont pas souvent passés par lui pour relancer. Défensivement, il a eu du mal à gérer les déplacements d'Aouar, le Lyonnais le plus dangereux. C'est lui qui vient gratter le ballon dans les pieds d'un joueur adverse, ce qui amène la grosse occasion de Bouanga (56e). Remplacé par Hamouma (64e).

Boudebouz (5) : il a bien su se placer entre les lignes et organiser le jeu de l'ASSE. Très juste techniquement et dans ses transmissions (89 % de passes réussies à la pause), il a été auteur de quelques centres dangereux dans la surface lyonnaise. C'est d'ailleurs lui qui sert Khazri, finalement signalé hors-jeu alors qu'il pensait avoir ouvert le score (34e). Il s'est peu à peu éteint et on l'a beaucoup moins vu en deuxième mi-temps. Remplacé par Aouchiche (78e).

Nordin (6) : à l'entrée de la surface, il envoie une frappe puissante, renvoyée par Lopes sur Khazri qui ne parvient pas à cadrer sa tête (9e). Sur le côté droit, il déborde et centre devant le but lyonnais pour Khazri qui était présent au second poteau, mais Boateng était là pour dégager le ballon (20e). Il intercepte un ballon au niveau de la ligne médiane et fixe bien la défense adverse, avant de servir Boudebouz (34e). Il se jette pour reprendre le ballon repoussé par Lopes, mais est finalement contré par Dubois (56e). Remplacé par Gourna-Douath (66e), qui sur sa première occasion a failli égaliser, mais trouve la barre sur sa reprise de volée (77e).

Bouanga (4) : positionné dans le couloir gauche, il a été moins en vue que Nordin en première mi-temps. Il s'est parfois précipité dans ses choix, ou bien tardait trop à transmettre le cuir. À la pause, c'est lui qui avait perdu le plus de ballons côté stéphanois (12). Il s'arrache bien pour devancer par deux fois les défenseurs adverses et se retrouve en un contre un face à Lopes, mais il tire sur le gardien lyonnais (56e). Il provoque l'exclusion de ce dernier, qui est sortie devant lui et a arrêté le ballon de la main alors qu'il était en dehors de la surface (75e). Remplacé par Krasso (89e), qui provoque le penalty égalisateur, transformé par Khazri.