Ligue 1 : Strasbourg se rapproche de l’Europe, Brest réalise un mauvais coup contre Reims

Après la victoire renversante de l’OL contre Le Havre (4-2), la 26e journée de Ligue 1 se poursuivait avec notamment un Strasbourg-Toulouse important pour les Alsaciens, à la lutte pour les places européennes. Pourtant, tout avait mal débuté avec l’ouverture du score de Magri dans les premiers instants (1-0, 3e). Mais le RCSA a de la ressource et a montré un autre visage en seconde période, avec une égalisation de Lemaréchal, d’une belle tête après un beau service de Moreira (1-1, 47e).

Quelques instants plus tard, après un beau mouvement collectif, Andrey Santos lâchait une magnifique frappe à l’entrée de la surface pour délivrer la Meineau, avec l’aide du poteau (2-1, 54e). Une victoire importante pour se replacer à la 7e place et à un point de Lille seulement et à deux de Lyon, son prochain adversaire. De son côté, Toulouse reste au 10e rang avant de rencontrer Brest. Le Stade Brestois recevait d’ailleurs un autre Stade, celui de Reims, qui n’en finit plus de perdre.

Brest dit presque adieu à l’Europe, graves incidents à Montpellier

Brest a d’ailleurs largement dominé la première période, avec une transversale rapidement trouvée (7e), mais n’a pas su faire la différence. Même scénario en seconde période et les deux équipes sont reparties avec le point du nul. Le premier pris par les Rémois depuis le 25 janvier, eux qui n’ont pas encore gagné en 2025. 15es, ils recevront Marseille dans la prochaine journée. De leur côté, les Brestois (9e) s’éloignent sérieusement des places européennes.

Enfin, dans le choc du bas de tableau entre Montpellier et Saint-Etienne, l’affiche a mal tourné. Les Verts, largement dominateurs, ont rapidement ouvert le score grâce à Stassin (1-0, 11e). Et malgré une expulsion de Bernauer (45e), Sainté n’a rien lâché et Stassin s’est offert un doublé dans la foulée (2-0, 53e). Ce qui a provoqué des incidents graves en tribunes. Un incendie s’est déclenché après le lancement d’objets pyrotechniques vers la pelouse, entraînant l’évacuation d’une personne. Des sièges ont également été arrachés et lancés dans les tribunes. La rencontre est toujours interrompue et risque de l’être définitivement.