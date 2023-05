AC Milan-Inter Milan : les pronos de la rédaction

Le football italien est de retour au sommet cette saison. L’AC Milan et l’Inter Milan vont se disputer une place en finale de la Ligue des Champions, pendant que la Juventus et l’AS Roma sont encore en course en Ligue Europa, tout comme la Fiorentina en Ligue Europa Conférence. Mais revenons à nos moutons avec cet alléchant Milan-Inter, qui rappellera des souvenirs aux plus vieux d’entre vous.

La suite après cette publicité

Qui va l’emporter dans ce match aller ? Pour vous aider à y voir plus clair, des journalistes de Foot Mercato ont décidé de se mouiller. Avec un bonus de taille : pour cette grande affiche de Ligue des Champions, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue de 90€ en freebets en misant jusqu’à 90€, que votre pari soit perdant ou gagnant, ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FM10*. Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes** intéressantes que nos journalistes ont décortiqué pour vous :

À lire

AC Milan-Inter : Rafael Leao vers un forfait

Voilà un duel qui va raviver des souvenirs, à tous ceux qui ont connu la domination du football italien et par conséquent, certaines purges proposés au niveau européens. Oui, l’AC Milan et l’Inter Milan ont déjà bataillé sur la scène continentale et cela n’a pas toujours accouché d’un grand spectacle. C’était un autre temps certes, mais à l’heure actuelle, on ne parierait pas sur une avalanche de buts entre ces deux formations. L’AC Milan a par exemple éteint la folie napolitaine au tour précédent, tandis que l’Inter s’appuie aussi sur une rigueur défensive importante. Et pourquoi pas un bon vieux 0-0 pour ce match aller, qui laisserait les rêves de chaque équipe intacts en vue du retour ?

La suite après cette publicité

En guise de demi-finale, la 68ème édition de la plus grande des compétitions de clubs en Europe vous offre un derby de la Madonnina ce mercredi à 21 heures. Le troisième de l’exercice 2022-2023. Un choc au cours duquel Romelu Lukaku aura évidemment à cœur de briller. Absent lors du match aller en championnat et muet au retour, l’attaquant belge reste malgré tout une menace constante pour les défenses adverses. Avec 10 buts et 5 offrandes en 29 matches toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice, il n’est pas impensable de voir le Diable rouge frapper face au club rival. Déjà décisif à trois reprises cette saison en Ligue des Champions, «Big Rom» pourrait vous rapporter gros. La cote ? 3,55.

La suite après cette publicité

Pour profiter du bonus exclusif Parions Sport en ligne de 90€ et des 10€ de freebets avec le code FM10 : cliquez ici !



La suite après cette publicité

L’Inter devrait terminer la saison assez loin du champion Naples. Mais les Lombards terminent la saison sur une bonne note, et peuvent encore terminer en tant que dauphin des Partenopei. Il faut dire que les Milanais arrivent en forme pour ce duel face au voisin et ennemi juré. Quatre victoires de rang en Serie A notamment, et une animation offensive qui cartonne, avec quatorze buts inscrits sur les matchs en question. Sans parler de la victoire face à la Juve en demies de Coupe. De quoi promettre l’enfer aux hommes de Stefano Pioli. Mais surtout, il y a des joueurs offensifs en forme, à l’image d’un Romelu Lukaku, qui revenait de très loin et a retrouvé un excellent niveau : 3 buts et 3 passes décisives sur ses 4 dernières sorties. Il n’est pas seul, puisque sur cette même durée, son acolyte Lautaro Martinez affiche lui 4 buts et 2 passes décisives, alors qu’Edin Dzeko sort d’un doublé ce week-end. Avec des attaquants à ce niveau, l’Inter a les arguments pour mettre au moins 2 buts, ce que l’écurie milanaise a réussi à faire dans 3 des 4 derniers derbys.

La suite après cette publicité

Pour profiter du bonus exclusif Parions Sport en ligne de 90€ et des 10€ de freebets avec le code FM10 : cliquez ici !