Copa América : Lautaro Martinez et l’Argentine conservent leur titre dans la douleur face à la Colombie !

L’Euro 2024 a sacré l’Espagne et quelques heures après se tenait la finale de la Copa América 2024 en Amérique. Tenante du titre, l’Argentine croisait le fer avec la Colombie du côté de Miami aux États-Unis. Si l’Albiceleste voulait obtenir son 16e sacre, les Cafeteros avaient l’envie de renouer avec un trophée qui lui échappe depuis 2001, date de sa seule victoire dans la compétition. Pour cette rencontre, Lionel Scaloni faisant dans le classique avec son fameux 4-3-3 où Emiliano Martinez prenait place dans les cages devant une charnière Cristian Romero - Lisandro Martinez. Au milieu, Enzo Fernandez était épaulé par Rodrigo De Paul et Alexis Martinez alors que Lionel Messi et Angel Di Maria accompagnaient Julian Alvarez devant. Pour les Colombiens, un 4-2-3-1 était choisi avec Santiago Arias qui remplaçait Daniel Muñoz exclu en demi-finale contre l’Uruguay. Devant, Jhon Cordoba était soutenu par Jhon Arias, James Rodriguez et Luis Diaz.

Retardé d’1h15, le coup d’envoi de la rencontre a finalement eu lieu à 3h15 heure française suite à des débordements aux abords du stade. Pour autant, cela n’empêchait pas les deux formations de débuter la rencontre sur un gros rythme. D’entrée, Julian Alvarez venait couper un centre de Gonzalo Montiel, mais sa reprise passait à gauche du cadre (1re). La Colombie répondait rapidement avec un tir à ras de terre de Luis Diaz (5e), mais surtout avec une reprise de volée de Jhon Cordoba qui allait toucher le poteau gauche (7e). La Colombie prenait alors le contrôle de la partie et se procurait les meilleures possibilités. Suite à un corner frappé par James Rodriguez, Carlos Cuesta profitait d’une remise de la tête de Jefferson Lerma, mais Emiliano Martinez s’interposait (13e). Malmenés, les Argentins répondaient comme souvent par Lionel Messi, mais son tir contré était ensuite capté par Camilo Vargas (20e).

Lautaro Martinez en héros

Ensuite le jeu devenait un peu moins animé. Si Jefferson Lerma laissait passer une goutte de sueur sur les fronts argentins avec son lourd missile repoussé en corner par Emiliano Martinez (33e), personne n’arrivait à prendre réellement le dessus. C’est donc fort logiquement que les deux équipes arrivaient à la mi-temps sur un score de parité nul et vierge. En seconde période, on repartait sur un gros rythme avec cette frappe forte de Santiago Arias (48e) et la tête de Davinson Sanchez (54e). Comme souvent, l’Argentine répondait et Alexis Mac Allister (57e) et Angel Di Maria (58e) avaient de grosses possibilités. Néanmoins, le match allait connaître un vrai basculement peu après l’heure de jeu avec la sortie sur blessure de Lionel Messi (66e).

Le rythme baissait par la suite même si Nicolas Gonzalez marquait avant qu’un hors-jeu de Nicolas Tagliafico au départ de l’action soit sifflé (76e). Ne parvenant pas à se départager, les deux équipes allaient donc passer par des prolongations. Nicolas Gonzalez était proche de marquer rapidement (95e), mais c’est bien la Colombie qui prenait les opérations en main. Miguel Borja obtenait une grosse situation, mais le tacle de Lisandro Martinez sauvait l’Argentine (109e). Finalement, Lautaro Martinez allait endosser le costume de sauveur. Servi par Giovani Lo Celso, il allait chercher le but précieux que voulait l’Albiceleste (1-0, 112e). Finalement, l’Argentine résistait jusqu’au bout, conserve son titre et décroche son seizième sacre dans la compétition. La Colombie s’est bien battue, mais échoue de peu.