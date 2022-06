La série "All or Nothing" sur Arsenal débutera le 4 août sur Prime Video

Les fans des Gunners sont fixés. Les trois premiers épisodes de la série "All or Nothing", mettant la saison 2021-2022 d'Arsenal en scène, seront diffusés dès le 4 août prochain sur Prime Video. Amazon l'a annoncé ce mardi, en profitant pour diffuser un court extrait de cette docu-série. Ce sont au total plus de 240 pays et territoires qui pourront découvrir les coulisses du club londonien.

"All or Nothing" comportera au total 8 volets. Le jeudi 11 août, les épisodes 4 à 6 seront publiés par Prime Video. Les trois derniers chapitres de l'exercice précédent des Gunners, qui ont échoué aux portes du top 4 et donc des places qualificatives à la Ligue des champions, seront enfin disponibles le jeudi 18 août.