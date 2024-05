Arsenal - Bournemouth : les compositions officielles

La course au titre se poursuit en Premier League ! Arsenal reçoit Bournemouth à 13h30 pour le compte de la 36e journée du championnat anglais. Les Gunners, toujours premiers devant Manchester City qui a un match de plus à jouer, veulent enchaîner un 4e succès pour conserver toutes leurs chances. Bournemouth, 10e avec 48 pts, peut provisoirement repasser devant West Ham et Chelsea en cas de victoire.

Pour cette affiche, Arsenal aligne le même 11 que celui qui a battu Tottenham (3-2), avec Havertz en pointe, Saka et Trossard sur les côtés, un milieu Odegaard-Partey-Rice et la charnière Saliba-Gabriel, avec White et Tomiyasu protégeant les couloirs. Côté Bournemouth, Solanke sera en pointe du 4-2-3-1, avec Scott en meneur, Semenyo et Kluivert sur les côtés. Cook et Christie seront devant la défense.

Les compositions

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu - Odegaard (cap.), Partey, Rice - Saka, Havertz, Trossard

Bournemouth : Travers - Smith (cap.), Zabarnyi, Senesi, Ouattara - Cook, Christie - Semenyo, Scott, Kluivert - Solanke