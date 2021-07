Arsenal prochain protagoniste de la série “All or Nothing” sur Amazon

Arsenal sera au cœur de la prochaine saison de la série “All or Nothing”, diffusée sur Amazon Prime Video. Le club anglais l’a annoncé ce vendredi sur Twitter. Après avoir suivi Manchester City, Tottenham ou encore la Juventus, c’est donc au tour des Gunners d’avoir droit à son documentaire.

L’occasion de plonger dans les coulisses de la saison des hommes de Mikel Arteta, qui sortent d’une année décevante en championnat, en ayant terminé huitième de Premier League. Ils ont en revanche effectué un bon parcours en Europa League, où ils ont été éliminés par Villarreal, vainqueur de la compétition, en demi-finale.

