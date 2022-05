AS Roma : Paulo Dybala est la priorité de José Mourinho

Pour la dernière de Paulo Dybala à l'Allianz Stadium, l'Argentin a craqué. Poussé vers la sortie après sept saisons passées dans le Piémont, l'attaquant n’a pas pu retenir ses larmes lors du match nul concédé par la Lazio. Mais maintenant, la Joya va devoir choisir parmi de nombreux prétendants pour assurer son avenir.

La suite après cette publicité

Selon la Repubblica, l'Inter Milan ne serait plus le favori pour accueillir Paulo Dybala (28 ans). En effet, il serait aujourd'hui proche de l'AS Roma et José Mourinho en ferait une priorité. Mais le club de la capitale italienne est loin d'être le seul sur ce dossier et plusieurs clubs anglais et espagnols devraient rapidement prendre contact avec l'entourage du joueur.