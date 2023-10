La drôle de virée nocturne de Jadon Sancho avec le fils de Mike Tyson

La suite après cette publicité

Les affaires ne s’arrangent pas pour Jadon Sancho. Hors des plans d’Erik ten Hag, il n’a plus joué depuis le 26 août dernier face à Nottingham Forest (3-2). L’ailier de 23 ans traine donc son spleen et voit sa relation avec son coach au point mort. Et alors que son club veut évidemment se défaire d’un flop à 85 millions d’euros, Jadon Sancho n’a pas arrangé son cas en refusant de s’excuser auprès d’Erik ten Hag.

En attendant, le joueur se détend et profite de ses temps libres. Le tabloïd The Sun explique d’ailleurs que le joueur a été vu avec Amir Tyson, fils de la légende de la boxe Mike Tyson dans un club burlesque du nom de Cirque Le Soir. Pas appelé avec l’Angleterre par rapport à sa situation en club, Jadon Sancho a bien profité de la trêve internationale.