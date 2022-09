Michel va retrouver un banc !

Arrivé cet été à l'Olympiacos, le technicien espagnol de 39 ans Carlos Corberán n'aura même pas tenu deux mois à la tête de la formation grecque. Cinquième du championnat avec 8 points en 5 journées, il a échoué à se qualifier en Ligue des Champions. Reversée en Ligue Europa, la formation hellène pointe en quatrième position après des défaites contre le FC Nantes (2-1) et le SC Fribourg (3-0).

Conséquence, un nouveau coach va devoir être trouvé et celui-ci devrait être Michel selon Marca. Le coach espagnol de 59 ans passé à l'OM entre 2015 et 2016 est libre depuis octobre 2021 et une expérience catastrophique à Getafe. Cependant, à l'Olympiacos entre 2013 et 2015, il a remporté la Coupe et deux titres de champions de Grèce. Il devrait parapher un contrat de deux ans.