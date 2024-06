Juventus : Thiago Motta veut mettre à la porte des anciens du PSG et de l’OM

Il était attendu depuis un moment maintenant. Après avoir fait un excellent travail sur le banc de Bologne, Thiago Motta était pressenti pour prendre la tête de la Juventus et succéder à Massimiliano Allegri, remercié il y a quelques semaines. Et justement, après plusieurs semaines de suspense, l’ancien joueur du PSG a enfin été officialisé aux commandes de l’équipe piémontaise. Depuis, il a déjà lancé les grandes manœuvres pour remettre sur les bons rails ce géant du football italien.

Et forcément, le chantier numéro un du jeune coach italien n’est autre que de reconstruire un effectif jugé peu qualitatif. La direction italienne a été claire, Thiago Motta a les pleins pouvoirs et sera écouté aussi bien dans le sens des arrivées que celui des départs. Des premiers mouvements devraient avoir lieu dans les prochains jours avec le recrutement de certains joueurs. Mais la Vieille Dame va aussi devoir faire le ménage dans son effectif alors que plusieurs éléments, avec des gros salaires, ont déçu depuis leur arrivée.

Thiago Motta veut faire le ménage

Dans ce sens, Thiago Motta a déjà ciblé les joueurs qu’il ne souhaite pas conserver la saison prochaine. L’ancien coach de Bologne, qui a demandé à sa direction de rapidement s’occuper du mercato pour entamer la préparation estivale avec un effectif quasiment définitif, veut se séparer deux quatre joueurs à en croire les informations de Tuttosport. Pisté par Aston Villa, l’Américain Weston McKennie est tout proche d’un transfert en Premier League au même titre que son partenaire, Samuel Iling-Junior, également impliqué dans le deal pour le recrutement de Douglas Luiz. Mais ce ne sont pas les seuls à pouvoir faire leurs valises.

Thiago Motta ne souhaite pas conserver Moise Kean, Arkadiusz Milik et Filip Kostic. Il estime qu’ils ne correspondent pas à ce qu’il veut mettre en place dans son équipe. Moise Kean, ancien attaquant du PSG, a déçu pour son retour à la Juve et reste sur une saison catastrophique (20 matches, 0 but, 0 passe décisive). Du haut de ses 24 ans, il ne devrait pas avoir de mal à rebondir alors que son prêt en janvier dernier du côté de l’Atlético de Madrid avait échoué à la dernière seconde. Pour Milik, passé par l’OM, le constat est le même avec 8 petits buts en 37 rencontres et des blessures qui l’empêchent d’enchaîner. Le buteur de 30 ans n’est pas un profil apprécié par Motta et est donc placé sur la liste des transferts. La Juventus version Motta commence doucement à se dessiner.