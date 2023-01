PSG : Gianluigi Donnarumma n’en peut plus de Keylor Navas

La suite après cette publicité

La saison dernière, Mauricio Pochettino avait le choix, ou plus le non-choix, de ne pas établir de hiérarchie pour son poste de gardien. Le technicien argentin avait alterné entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma et cela n’avait pas du tout été concluant. Cette saison, Christophe Galtier a décidé de fixer le portier italien en numéro 1. De quoi pousser gentiment Keylor Navas vers la sortie.

Cet hiver, le gardien costaricain de 36 ans est annoncé proche de Nottingham Forest. Une nouvelle qui soulage Donnarumma. En effet, selon les informations de L’Équipe, l’ancien gardien de l’AC Milan ne s’entendait pas du tout avec son coéquipier. Pire encore, Gianluigui Donnarumma semblait gêné par la présence de Navas au club et ne s’est jamais senti «aussi libéré cette saison que lorsque Navas était à la Coupe du Monde». Visiblement, un départ permettrait de le soulager complétement…

