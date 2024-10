Quand le co-président de Brest évoque… une finale de Ligue des Champions

Le Stade Brestois fait très bonne impression pour sa toute première participation en Ligue des champions. Après s’être imposé contre le Sturm Graz (2-1), le club breton a balayé le RB Salzbourg (0-4), ce mardi. Avec ces deux victoires, Brest occupe la deuxième place de cette phase de ligue de cette nouvelle C1. De quoi laisser place à l’euphorie pour les suiveurs et même les dirigeants du club breton, à l’instar de Gérard Le Saint, le coprésident du club. Au micro du Télégramme, le dirigeant brestois a donné rendez-vous pour le 31 mai 2025, date de la finale de cette Champions League.

« N’oublions pas que l’on a encore Pierre Lees-Melou et Bradley Locko qui vont revenir. Prévenez les adversaires, on les aura avec nous pour la finale à Munich ! Nous y croyons tous. On montre sur le terrain avec cette très belle deuxième mi-temps où l’on a déroulé (contre Salzbourg) que l’on est au niveau face à ces équipes », s’est enflammé le coprésident du club finistérien, qui réalise, pour le moment, le meilleur parcours du côté des clubs français dans cette C1.