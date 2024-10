Le classement de la Ligue des champions après deux journées

La deuxième journée de cette nouvelle édition de la Ligue des champions s’est terminée ce mercredi soir. Et malgré ce nouveau format de championnat, la plus belle des compétitions européennes continue de nous réserver des surprises. Après deux cartons pleins, contre Brugge (0-3) et le Celtic (7-1), le Borussia Dortmund occupe la tête de ce classement… juste devant le Stade Brestois. Pour leur première participation, les Bretons se sont imposés contre le Sturm Graz (2-1), avant d’aller gagner à Salzbourg (0-4). Le Benfica Lisbonne, tombeur de l’Étoile Rouge de Belgrade (1-2) et de l’Atlético de Madrid (4-0), complète ce podium.

En ce qui concerne les autres clubs français en lice dans cette C1, l’AS Monaco occupe la 14e place (barragiste), après son succès contre le FC Barcelone (2-1) et son match nul contre le Dinamo Zagreb (2-2). Battu par le Sporting Lisbonne (2-0), Lille s’est repris en s’offrant une victoire de prestige contre le Real Madrid (1-0) et est désormais à la 15e position (barragiste). Enfin, le Paris Saint-Germain se classe à la 18e position (barragiste), après son succès à la dernière minute contre Gérone (1-0) et sa défaite sur la pelouse d’Arsenal (2-0). Pour rappel, les huit premiers de ce classement seront directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Les équipes placées entre la 9e et la 24e places disputeront un barrage aller-retour. Enfin, les clubs classés à partir de la 26e position seront définitivement éliminés de toutes compétitions européennes pour cette saison.