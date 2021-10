Qualif. CDM 2022 : le Cameroun domine le Mozambique et met la pression sur la Côte d'Ivoire, le Gabon reste en vie

Les qualifications pour la Coupe du monde 2022 se poursuivent depuis hier avec la 4e journée. Dans le groupe D où la Côte d'Ivoire et le Cameroun se disputent la première place synonyme de barrages, les Lions indomptables ont bataillé contre le Mozambique. Longtemps accrochés par une équipe solide en défense, les coéquipiers de Karl Toko Ekambi et Eric-Maxim Choupo-Moting ont trouvé la solution. Le défenseur de La Gantoise Michael Ngadeu-Ngadjui a inscrit le seul but de la rencontre (68e).

La suite après cette publicité

Une victoire 1-0 pour le Cameroun qui prend la première place du groupe pour deux points devant la Côte d'Ivoire. Les Éléphants croiseront le fer à 18h avec le Malawi. Dans le groupe F, le Gabon recevait l'Angola pour un match capital. Le perdant prenait le risque d'être déjà éliminé selon le résultat entre l'Égypte et la Libye ce soir (21h). Le Gabon s'est offert un sursis en s'imposant 2-0. L'inévitable Pierre-Emerick Aubameyang a ouvert le score (74e) et Alex Moucketou-Moussounda a alourdi la marque (87e). Au classement le Gabon est 3e à 3 points de l'Égypte et compte 1 point d'avance sur l'Angola.

Le classement des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en Afrique