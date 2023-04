Napoli : Luciano Spalletti ne veut pas pleurer la perte de Victor Osimhen

La suite après cette publicité

Si la durée d’indisponibilité de Victor Osimhen n’est pas encore connue, son absence face à l’AC Milan dimanche soir est d’ores et déjà actée. Un coup dur évident pour Naples qui entame le dernier sprint pour le titre, mais l’entraîneur Luciano Spalletti refuse de paniquer et souhaite s’appuyer sur ses élément secondaires comme Giovanni Simeone : «L’absence d’Osimhen pèse lourd, il est inutile de tourner en rond. Mais il y a aussi ce qu’a dit Pioli, parce que quand il a été absent, notre équipe a su rebondir sans lui. Tous les membres de l’équipe ont su apporter quelque chose en plus, nous permettant de jouer le même jeu que d’habitude. Des joueurs comme Simeone ont fait la différence, qui connaît son métier. Il a tout de suite pris le rôle qu’il était censé avoir», a-t-il déclaré en avant match.

Pour rappel, l’attaquant argentin était l’un des meilleurs buteurs de Serie A la saison passée sous le maillot de Vérone avec un total de 17 réalisations en championnat. Spalletti a conscience qu’il représente un véritable joker offensif pour pallier la perte de Osimhen : «Quand une personne est intelligente, il réussit à obtenir de grands résultats en exploitant toutes les possibilités. Au niveau de la manière de jouer, peu de changements. Simeone est moins rapide qu’Osimhen mais il est très bon dans les airs, jouant à la fois dos au but et venant contre lui en regardant pour le dialogue», a expliqué le coach italien. A noter également le retour dans le groupe de Giacomo Raspadori, autre solution offensive.

