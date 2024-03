Christophe Dugarry se paye encore Didier Deschamps

Entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry, le divorce est consommé depuis un bon moment. Et il est difficile d’imaginer les deux hommes arrondir les angles un jour après cette nouvelle sortie du Bordelais. Après avoir déjà réclamé le départ de Deschamps de la tête des Bleus ces derniers mois, égratignant en outre le management du Bayonnais et son refus de lâcher son poste de sélectionneur qu’il occupe depuis 12 ans, Dugarry en a remis une couche ce vendredi dans un entretien accordé au journal L’Équipe.

«Si je croiserais Deschamps à l’Euro cet été ? (Dugarry sera consultant pour le diffuseur M6) Certainement ! J’espère qu’il ne sera pas en tribunes comme moi, ce ne serait pas bon signe, a-t-il lâché de manière espiègle. Je ne me trouve pas dur avec lui, je fais mon job, je me pose seulement toujours des questions. Comme ces 70, 80 minutes de vide de la finale du dernier Mondial sur lesquelles il ne s’est jamais exprimé. J’attends toujours des réponses sur la préparation, notamment mentale, de ce match, sur ce qu’il a voulu proposer tactiquement, s’il y avait des joueurs malades comme on l’a dit ? Si on a enterré la hache de guerre pour les 25 ans de France 98 ? Non. Il n’y a pas eu de bonjour, pas de serrage de main, rien. Il n’y a plus de lien entre nous.»