J4 : le classement complet de la Ligue des Champions

La 4e journée de Ligue des Champions se poursuivait ce mercredi avec 9 nouvelles rencontres cruciales. Alors qu’hier, Monaco et Lille avaient réalisé de belles opérations, on attendait beaucoup des deux autres clubs français, le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois 29. Si les Franciliens ont déçu en s’inclinant 2-1 contre l’Atlético de Madrid et se retrouvent en dehors des 24 premiers avec une décevante 25e place, c’est tout le contraire pour les Bretons.

En effet, Brest a gagné 2-1 contre le Sparta Prague et grimpe à la quatrième place derrière Liverpool, le Sporting CP et Monaco. Le top 5 est complété par l’Inter Milan. Le club italien s’est offert Arsenal (12e) ce soir et se replace dans les huit premiers qui seront directement qualifiés en huitième de finale. Cas similaire pour le FC Barcelone qui est désormais sixième après son succès 5-2 contre l’Étoile Rouge de Belgrade.