Arsenal - PSG : Bukayo Saka affiche ses grandes ambitions

Présent au micro d’Amazon Prime après la victoire probante d’Arsenal face au PSG, Bukayo Saka, capitaine des Gunners, n’a logiquement pas caché sa joie. L’occasion surtout pour le deuxième buteur du soir d’afficher ses ambitions pour la suite de la saison. «Cette saison, j’ai une très grande faim. Les années précédentes, nous avons souvent été deuxièmes, alors je veux gagner cette saison, et c’est de là que vient ma confiance. Je crois en moi et c’est ce qui me pousse à aller de l’avant», a notamment lancé l’Anglais avant de souligner l’apport de son coach, Mikel Arteta.

«Nous sommes tous des joueurs offensifs et nous voulons aller de l’avant, mais le manager a beaucoup insisté sur la nécessité de travailler dans l’autre sens. Je suis sûr que vous pouvez l’entendre sur la ligne de touche lorsque nous n’avons pas le ballon ! Cela demande beaucoup de sacrifices et de discipline, mais c’est ce dont l’équipe a besoin. Quand on voit les résultats, on voit qu’il y a beaucoup de cleen-sheats et cela montre que nous sommes récompensés pour ce travail». La victime du soir s’appelait Paris…