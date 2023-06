PSG : Gianluigi Donnarumma veut continuer avec Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Quelques instants après la défaite subie au Parc des Princes face à Clermont (3-2), le gardien de but du Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma a rendu hommage à son homologue et coéquipier Sergio Rico. Le dernier rempart du club de la capitale a également espéré que son entraîneur, Christophe Galtier - conspué lors de la célébration du titre, restera la saison prochaine.

«Aujourd’hui, il nous manquait un joueur, Sergio. Nous sommes tous avec lui. Nous espérons qu’il reviendra avec nous bientôt. C’est un grand ami. (…) Galtier ? On demande beaucoup au coach, c’est un bon groupe et nous sommes tous avec lui. On ne sait rien pour la suite, espérons qu’il continuera pour la suite car il peut donner beaucoup au club», a déclaré le portier italien de 24 ans au micro de Canal + avant d’insister en zone mixte : «Ce n’est pas une question à laquelle je peux répondre. J’espère qu’il pourra rester avec nous car c’est un grand manager qui a encore beaucoup à montrer. Il y a eu beaucoup de choses compliquées cette saison pour nous»

