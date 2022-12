CdM 2022, EdF : Hugo Lloris répond aux attaques de la presse anglaise

La suite après cette publicité

Si les Anglais redoutent Kylian Mbappé, ils craignent un peu moins Hugo Lloris. Désigné comme le talon d’Achille par les médias britanniques, le portier de l’équipe de France a été lancé sur ce sujet ce vendredi, en marge du point média réalisé avant le quart de finale de Coupe du Monde face à l’Angleterre.

« Pas en conférence de presse, pas à travers les médias. Le plus important, ça reste le terrain. On fait abstraction de tout ça. On n'a pas forcément besoin de motivation qui vient de l'extérieur pour un quart de finale de Coupe du monde. Ils ont leur opinion, il faudra répondre sur le terrain », a-t-il confié en conférence de presse.

