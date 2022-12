La solution originale de l'Angleterre pour stopper Kylian Mbappé, David Alaba mêlé à une affaire terroriste

La suite après cette publicité

Le plan anti-Mbappé se précise pour les Anglais

Il est temps de se projeter sur le quart de finale de la Coupe du Monde qui opposera l'Angleterre à la France, samedi à 20h. En tous cas, les Anglais sont déjà en plein dedans et n'ont d'yeux que pour Kylian Mbappé, l'arme fatale de l'équipe de France. Les journaux du pays en ont bien conscience et tout est bon à prendre pour arrêter le génie français ! Hier, Dayot Upamecano a donné un petit conseil aux Anglais, en conférence de presse, en déclarant qu'il fallait «bien dormir» avant d'affronter l'attaquant du PSG. Alors forcément ce matin, cela fait la Une de tous les journaux du pays ! Pour The Guardian, la France dit «bonne chance pour arrêter Mbappé». Alors que pour le Daily Mirror : «si tu fais la sieste, tu perds» contre Mbappé. «Upamecano conseille aux défenseurs anglais de "bien dormir"... ou Mbappé leur fera faire des cauchemars», ajoute le tabloïd. Même chose pour le Daily Star qui conseille de faire «une bonne sieste» avant de se frotter au crack de Bondy. Et le Daily Telegraph en rajoute une couche et prend le conseil très au sérieux pour Kyle Walker, rempart numéro 1 pour arrêter Mbappé ! Verdict demain soir…

Terrible histoire pour David Alaba

Une histoire totalement dingue touche David Alaba. Vous l'avez peut-être suivi ces derniers jours, l'Allemagne a échappé à un coup d'État tenté par l'extrême droite, car la police locale l'a déjoué. Mais ce matin, le quotidien Bild nous apprend que le beau-père de David Alaba est mêlé à cette affaire. C'est un «véritable choc terroriste pour Alaba», titre le journal. On apprend maintenant que parmi «les 25 extrémistes arrêtés figure le célèbre cuisinier Frank Heppner, qui n'est autre que le beau-père du joueur» du Real Madrid. Selon les enquêteurs, «Frank Heppner faisait partie du bras militaire de la troupe terroriste et plus précisément de l'état-major des soldats du putsch» ! Bref, une sombre histoire qui touche Alaba et sa famille…

L'Espagne se réjouit pour son nouveau sélectionneur

L'Espagne a un nouveau sélectionneur après l'élimination précoce en 8es de finale de la Coupe du Monde. La fédération espagnole a tranché et a choisi de ne pas continuer avec Luis Enrique, qui était en fin de contrat, mais un Luis en chasse un autre et c'est Luis de la Fuente qui prend sa place. Inconnu du grand public, c'est pourtant un «bâtisseur de champions» comme le placarde Marca sur sa Une ce matin. «La Fédération recrute un entraîneur maison qui a déjà remporté des titres avec Unai Simon, Rodrigo, Asensio, Carlos Soler, Dani Olmo, Mikel Merino, Oyarzarbal... Il a entraîné toutes les futures stars du football espagnol.» En tous cas, ce changement de sélectionneur fait grand bruit chez nos voisins ibériques. Le journal madrilène AS évoque une «nouvelle illusion», alors que Mundo Deportivo parle de «relève» pour le foot espagnol qui doit revenir plus fort et ce dès 2024 à l'Euro. Enfin, pour le quotidien catalan Sport, c'est «terminé» pour Luis Enrique, place a quelque chose de différent avec de la Fuente !