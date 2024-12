Bradley Barcola explique l’inefficacité offensive du PSG

Cette saison, si le Paris Saint-Germain affiche un mauvais parcours en Ligue des Champions, c’est en grande partie à cause de l’incroyable inefficacité offensive des joueurs de Luis Enrique. Les occasions sont là, mais les offensifs franciliens sont à la peine. Un constat que n’a pas nié Bradley Barcola.

« On en parle beaucoup entre nous. On sait qu’on a vraiment cette responsabilité de marquer. Quand on ne gagne pas avec autant d’occasions, on sait qu’on a une grosse part de responsabilité. On a confiance en nous. J’espère que ça va revenir le plus vite possible », a-t-il confié en conférence de presse.

