Real Madrid : coup d’envoi des élections à la présidence

C’est parti pour une nouvelle course à la présidence pour Florentino Pérez ! Ce mardi 7 janvier, dans l’après-midi, le dirigeant du Real Madrid va donner le coup d’envoi du processus électoral du club, qui décidera du nouveau président d’ici à la fin du mois de janvier. Candidat à sa réélection, Perez est présenté comme le favori, lui qui avait déjà été réélu au bout de 13 jours à peine en 2021. De plus, pour que le club ne soit pas paralysé en période de mercato, l’actuel président n’est plus obligé de démissionner de ses fonctions en attendant d’être potentiellement réélu.

En 2021, le processus s’est ouvert le 2 avril, et Florentino Pérez a été proclamé président par le Conseil électoral le 13 avril, étant le seul candidat. Le premier et grand objectif de Florentino Pérez est de mener à bien la réforme de l’entité madrilène qu’il entend réaliser et qu’il a déjà communiquée lors des deux dernières assemblées auprès des différents membres de la direction.