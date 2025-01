Les propriétaires de l’ASSE agacés par Roland Romeyer

Copropriétaire majoritaire de l’ASSE avec Bernard Caïazzo entre 2004 et 2024, Roland Romeyer semble avoir du mal à lâcher l’affaire. Alors que le club a été vendu à Kilmer Sports Ventures le 3 juin dernier, l’homme d’affaires, qui possède toujours des parts au sein de l’écurie, parait vouloir continuer d’influer sur le destin des pensionnaires de Geoffroy Guichard.

L’Équipe explique que Roland Romeyer avait gardé un badge et une télécommande lui permettant de passer des visites à ceux avec qui il est resté proche au sein de l’équipe. Mais pour Huss Fahmy, président de KSV, ce comportement était jugé trop envahissant, au point de convoquer l’homme de 79 ans à l’automne dernier afin de lui demander de ne plus venir au club, sauf si un rendez-vous lui est donné. Il a également dû rendre son badge et sa télécommande après avoir reçu un mail le lui demandant, en octobre dernier.