Les débuts très chaotiques du RC Lens !

La suite après cette publicité

Une classe d’écart. Voici le constat de Franck Haise après la défaite du RC Lens, samedi soir, lors du choc de la 3e journée de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain. Malgré une première période cohérente, les Sang et Or ont finalement subi la loi de Marco Asensio, auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs, et de Kylian Mbappé, fort d’un doublé pour son retour dans le onze parisien. Présent en conférence de presse à l’issue de la rencontre, le technicien artésien dressait un bilan amer mais plutôt logique après ce nouveau revers.

Les départs de Seko Fofana et Loïs Openda pèsent en ce début de saison !

«On a plutôt été cohérents dans ce qu’on voulait faire lors de la première période, avec la volonté de chercher Paris pour l’empêcher de sortir. On ne pouvait pas avoir beaucoup de profondeur, il fallait donc récupérer le ballon assez haut, ce qu’on a réussi à faire régulièrement sans se créer trop d’occasions. Après, il y a ce but qui est venu et, en seconde période, on s’est un peu ouvert par rapport au fait d’être mené. Mais ç'a été trop vite pour vous. Même si on n’a pas abdiqué, on a essayé, mais il y avait trop d’écart entre les deux équipes». Quinzième du classement après trois rencontres, le club lensois navigue, en effet, en eaux troubles depuis la reprise.

À lire

RC Lens : quand Morgan Guilavogui confond le PSG et le Paris FC…

Défaits par Brest (2-3) avant d’être accroché par Rennes (1-1), les Sang et Or peinent, pour l’heure, à retrouver le visage affiché lors de l’exercice 2022-2023. Un faux départ pouvant notamment s’expliquer par la perte de deux éléments clés lors de cette fenêtre estivale : Seko Fofana, recruté par Al-Nassr, et Loïs Openda, désormais sous les couleurs du RB Leipzig. Et pour cause, si les Artésiens ont, par ailleurs, enrôlé Andy Diouf, arrivé en provenance du FC Bâle, Stijn Spierings, Óscar Cortés, Morgan Guilavogui, unique buteur face au PSG, ou encore Elye Wahi, auteur de ses premières minutes avec le RCL ce samedi, la dynamique ne prend toujours pas.

La suite après cette publicité

Une fragilité défensive préoccupante !

Interrogé sur ces débuts chaotiques en conférence de presse, Franck Haise se voulait, malgré tout, rassurant. «J’ai eu un discours positif après le match, pas parce qu’il fallait faire un discours positif de circonstances. Ils ont tout donné, avec tous nos moyens. Parfois on n’est pas très loin mais, là, on était un peu trop loin. Mais, si on n’arrive pas à faire des matches complets pour le moment, on n’a pas abdiqué, à l’image du but, même si c’était très tard (90e +5). On est ensemble et je suis avec eux, moi le premier, dans un moment compliqué. Il faut savoir les affronter et y faire face et continuer à croire en ce qu’on est capable de bien faire. J’ai souhaité féliciter mes joueurs tout en leur disant qu’on a été battu logiquement par plus fort que nous».

Malgré l’optimisme affiché et quelques séquences collectives rappelant les plus belles heures des Sang et Or la saison dernière, l’inquiétude demeure légitime. Avec sept buts encaissés en trois petits matches, le RC Lens fait, en effet, preuve d’une fragilité inhabituelle et peine à asseoir sa domination. Une irrégularité qui pourrait d’ailleurs pousser les dirigeants nordistes à activer d’autres pistes avant la fermeture du marché des transferts. Relancé sur d’éventuelles besoins, notamment sur la ligne défensive, le coach lensois a, de son côté, insisté sur la cohésion à trouver avec ce groupe modifié au cours de l’été. «Avant que ce soit une question de recrutement, il faut améliorer ce qu’on doit améliorer avec l’équipe, peut-être accepter certaines prises de risques par moments, peut-être par moments le faire différemment. On verra. On avait des idées. Mais entre avoir des idées et les réaliser, on verra. Si on doit rester avec l’effectif que j’ai, j’en suis content. Mais je suis moins content de perdre des matches et de prendre des buts, mais ça fait partie de la vie des clubs. Il faut assumer ensemble ces mauvais moments».

La suite après cette publicité

Une équipe à fédérer, des automatismes à trouver, un choc déjà crucial…

Plus qu’assumer ce passage délicat, le RC Lens aura surtout, rapidement, besoin de faire le plein de confiance avant de se projeter sur la Ligue des Champions. Une chose est sûre, avec ce déplacement au Parc des Princes, les coéquipiers de Morgan Guilavogui ont eu un avant-goût du très haut niveau et de ce qui pouvait les attendre sur la scène européenne. Présent en zone mixte, l’ailier droit guinéen (11 sélections, 1 but) pointait, à ce titre, les manques actuels de la formation nordiste. «C’est très difficile de jouer contre le PSG avec des joueurs de gros calibres, la moindre erreur, on la paye cash. Malheureusement, on fait une bonne première période avec de l’intensité, on est présent dans les duels mais la moindre erreur, un décalage et on le paye cash. On a essayé de reprendre la seconde période avec nos principes, cette intensité mais encore des erreurs et on encaisse ces deux autres buts». Sans Seko Fofana et Loïs Openda, le RC Lens de Franck Haise va désormais devoir trouver des solutions pour définitivement lancer sa saison et éviter de plonger dans une spirale encore plus inquiétante. Un renouveau attendu qui débutera, le week-end prochain, sur la pelouse du leader monégasque…