L'OL n'y arrive pas contre Anderlecht !

46ème : | Peter Bosz a légèrement affiné son système en 4-2-3-1 afin de laisser Paquetá et Lacazette seuls devants.

45ème : | C'est reparti à Anderlecht !

45ème : | C'est la pause au Lotto Park !

Après avoir concédé un but d'entrée sur une erreur de concentration, les Rhodaniens n'ont pas réussi à renverser la tendance, malgré une domination dans le jeu. Il faudra faire preuve de plus de technique pour renverser le match en seconde période, face à des Belges mieux préparés.

42ème : | Nouvelle période de possession stérile pour Lyon, qui a du mal à construire...

39ème : | Trop de fautes techniques lyonnaises ce soir. Cela n'aide pas l'OL, qui est toujours à la recherche de sa première occasion du match.

37ème : | Joli mouvement entre Faivre et Paquetá. Le Brésilien peut servir Lacazette, qui oublie le ballon.

34ème : | Frappe de Malo Gusto de loin qui s'envole dans les tribunes. Les Gones ont du mal à se trouver dans la surface, où Alexandre Lacazette est souvent bien trop seul et peu servi.

31ème : | Malgré la domination lyonnaise, Anderlecht tient bon et empêche facilement l'OL de se créer des occasions.

29ème : | Jeff Reine-Adélaïde tente sa chance de loin... mais c'est directement capté par le gardien belge.

26ème : | On retrouve pour l'instant les mêmes problèmes que pendant la saison dernière. L'OL a le ballon et maitrise le rythme du jeu, mais reste très fébrile à la perte de balle...

24ème : | L'OL tente de jouer court et en une touche de balle afin de conserver le ballon. Mais il y a encore un manque de technique, à l'image de cette passe lobée manquée par Mendes et interceptée... heureusement sans danger pour Lyon.

22ème : | Nouveau corner pour l'OL. Mais Lukeba ne peut redresser sa tête et Anderlecht peut lancer une contre-attaque.

20ème : | Pour leur première association, Alexandre Lacazette et Lucas Paquetá peinent à se trouver. Le Brésilien tente beaucoup d'alerter son buteur, sans parvenir à le servir...

18ème : | Installé dans le camp mauve, l'OL tente de trouver la faille. Lucas Paquetá tente sa chance à l'entrée de la surface, mais c'est dévié en corner. Anderlecht a pu ensuite se dégager.

16ème : | Malgré de bonnes combinaisons, les Gones ne parviennent pas à trouver Alexandre Lacazette et ses partenaires d'attaque.

13ème : | Après une faute sur Gusto, Amuzu écope du premier carton jaune de la rencontre. Un poil sévère.

11ème : | Très joueurs, les Belges n'hésitent pas à prendre la possession du ballon. Ils semblent mieux athlétiquement et plus précis techniquement.

9ème : | Nouvelle occasion pour Anderlecht !

Après un bon mouvement, Amuzu se joue de Gusto et tente de trouver un partenaire. Mais Thiago Mendes est présent et dégage de la tête. Le corner suivant n'a rien donné.

8ème : | Après une entame de match catastrophique, l'OL pose enfin le pied sur le ballon et peut construire son jeu. Malo Gusto est très actif sur son côté gauche.

6ème : | Les Lyonnais sont un peu mieux et commencent à se trouver. Romain Faivre tente d'alerter Toko Ekambi, mais cela ne donne rien...

4ème : | Sur un ballon en profondeur, Toko Ekambi tente de surprendre de loin le portier adverse, mais sa tentative ne donne rien.

2ème : | Anderlecht ouvre déjà le score !

Terrible entame de match pour l'OL ! Après une première occasion, la défense lyonnaise ne suit pas le corner et Anderlecht peut progresser. Derrière, Rafaelov, seul au point de penalty, peut ouvrir le score avec l'aide du poteau !

1re : | Quel arrêt de Lopes !

Après une perte de balle de l'OL, Esposito peut crocheter la défense et tenter sa chance. Mais Anthony Lopes est vigileant !

C'est parti dans ce match entre l'OM et Villarreal !

Suite au coup de sifflet de l'arbitre, les Lyonnais engagent et prennent le contrôle du ballon.

19h55 | La composition de l'OL

Pour cette deuxième confrontation, on retrouve Lopes, derrière une défense composée de Gusto, T. Mendes, Lukeba et Henrique. Lepenant, Paquetá et Reine-Adélaïde occuperont le milieu de terrain. Faivre, Lacazette et Toko Ekambi occupent l'attaque.

19h55 | Avant d'affronter l'AC Ajaccio, lors de l'ouverture du Championnat, l'OL effectuera un nouveau stage aux Pays-Bas, avec deux rencontres de prévues. Avant un dernier choc amical contre l'Inter Milan, le 30 juillet.

19h54 | Les Lyonnais sont à l'échauffement

19h50 | Le groupe de l'OL

19h50 | L'OL veut poursuivre sur sa lancée

Après avoir bien entamé sa préparation en battant Bourg en Bresse (4-2), les Gones, avec une formation remaniée, avaient chuté mardi face au Dynamo Kiev (1-3) avant de se reprendre quelques heures plus tard dans le second match contre le club ukrainien (3-0). L'équipe de Peter Bosz en est donc à trois victoires et une défaite, avec le succès obtenu dans l'après-midi.

19h48 | La composition d'Anderlecht

19h40 | Bienvenue au Lotto Park !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre amicale opposant l'Olympique Lyonnais au RSC Anderlecht. Le coup d'envoi est prévu à 20h.