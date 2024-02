Serie A : l’AC Milan accroché par l’Atalanta

Restant sur deux défaites consécutives toutes compétitions confondues, l’AC Milan accueillait l’Atalanta Bergame et ambitionnait de reprendre sa marche en avant pour revenir à 2 points de la Juventus Turin, deuxième au classement et victorieuse dans la douleur de Frosinone plus tôt dans la journée. À San Siro, Giroud et consorts sont bien entrés dans leur partie en trouvant la faille dès la 3e minute de jeu grâce à l’intraitable Leao qui venait crucifier Carnesecchi au terme d’un raid solitaire depuis le côté gauche (1-0, 3e). Dominateur dans le jeu et se procurant les meilleures situations, le club lombard a toutefois offert l’opportunité à la Dea de revenir dans le match suite à un penalty litigieux accordé par M. Orsato pour une faute de Giroud sur Holm, immédiatement transformé par Koopmeiners (1-1, 42e).

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Milan 53 26 18 16 5 5 50 32 5 Atalanta 46 25 24 14 4 7 48 24

Accrochés à la pause, les Rossoneri ont multiplié les occasions franches. Sollicité par Loftus-Cheek (59e), Carnesecchi devait ensuite s’employer devant Calabria pour maintenir son équipe en vie (61e) avant de voir, avec un grand soulagement, Pulisic manquer son cadre (69e). Toujours aussi vigilant sur sa ligne, le portier bergamasque a écœuré Loftus-Cheek (77e) avant de réaliser une parade salvatrice devant Giroud (79e). Grandement aidé par son gardien, l’Atalanta a tenu bon jusqu’au bout pour accrocher le point du nul face à une équipe milanaise qui aura cruellement manqué de réussite. Au classement, les positions des deux formations restent inchangées.