OL : Maxence Caqueret dévoile le nom de son idole

Formé à l'Olympique Lyonnais, Maxence Caqueret s'est fait une place dans le groupe professionnel en fin de saison dernière. Cette année, l'infatigable travailleur est sporadiquement titulaire dans l'entrejeu lyonnais, mais il est un grand espoir du football français. Agé de 20 ans, il ne rechigne pas à faire les efforts. On peut donc légitimement penser qu'il s'est inspiré d'un milieu travailleur tout au long de sa progression. Mais il a choisi un autre style de joueur.

Le jeune joueur a ainsi donné à Canal + le nom de celui qui l'inspirait le plus : « j'ai toujours un modèle dans le monde du foot, qui est Iniesta. C'est un joueur qui m'a toujours marqué par son intelligence et sa façon de jouer. C'est une personne qui parait très calme et qui fait briller les coéquipiers par ses passes, par tout ce qu'il fait. C' est vraiment un joueur qui m'a marqué et que j'ai aimé regarder jouer ». Souhaitons lui au minimum la même carrière.