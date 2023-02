OL : où en est Jeffinho ?

La suite après cette publicité

John Textor recrute chez John Textor. Durant le mercato d’hiver, le nouvel actionnaire majoritaire de l’Olympique Lyonnais a mis les mains dans le cambouis. Il n’a pas hésité à mouiller le maillot pour tenter de convaincre João Gomes de venir entre Rhône et Saône. Mais le Brésilien de Flamengo a refusé les avances lyonnaises et a signé à Wolverhampton. En revanche, l’homme d’affaires américain a eu un peu moins de difficultés à boucler l’arrivée de Jeffinho. En effet, le polyvalent ailier auriverde évoluait à Botafogo, l’un des autres clubs détenus par Textor.

Les supporters de Botafogo en ont voulu à Textor

Malgré tout, son départ n’a pas été très apprécié à Botafogo. Certains supporters ont reproché à l’Américain de favoriser les Gones au détriment du club auriverde. Ce, alors qu’il avait lui-même assuré qu’il ne le ferait pas quand il a pris officiellement les commandes de Lyon. La vente de Jeffinho a été perçue comme une trahison. Mais John Textor s’était expliqué. «Nous pouvons utiliser cet argent pour acheter 10 joueurs qui seront traités aussi bien que lui. Je suis désolé que cette décision, à court terme, blesse les fans, mais c’est ainsi que l’on constitue des équipes de champions.»

Ses justifications n’ont pas vraiment convaincu, même si la presse brésilienne a admis que cette opération était une réussite sur le plan financier. En effet, les Gones ont déboursé «un montant de 10 M€ auquel pourra s’ajouter un maximum de 2,5 M€ de bonus, déclenchés en fonction des performances du club et de la participation du joueur». Jeffinho, lui, a paraphé un contrat de 4 saisons et demie le 31 janvier dernier. Dans la foulée, il a été présenté aux médias avec Amin Sarr et Dejan Lovren le 3 février. L’occasion d’en dire plus sur son choix et ses ambitions.

Il n’a pas encore joué avec l’OL

«Tout rêve d’un gamin au Brésil, c’est de jouer en Europe. Je n’ai pas réfléchi une seconde. En 24h, on a décidé de venir à Lyon. Je ne regrette pas, j’ai bien été reçu par le président et les joueurs. John Textor ? Il m’a apporté de la confiance, de la sécurité. Il m’a dit :" ne t’inquiète pas, tu ne seras pas seul à Lyon." (…) Je pense que tout le monde connaît les joueurs brésiliens. On est heureux même quand la situation n’est pas bonne, je vais apporter ça à Lyon. Je suis quelqu’un d’heureux dans la vie, je peux vous assurer que je vais apporter cette allégresse et de la chaleur aux supporters malgré le froid.»

Après la parole, place aux actes. Mais après pratiquement un mois à Lyon, le natif de Volta Redonda n’a pas encore joué sous ses nouvelles couleurs. Il faut dire qu’il est arrivé blessé. Ce qui n’est pas l’idéal pour une recrue qui doit vite s’intégrer sur le terrain et dans le groupe, ni pour son club. Laurent Blanc avait demandé à avoir des renforts dès le début du mercato car il voulait compter sur eux le plus vite possible pour relancer la machine OL. Finalement, Jeffinho, comme Amin Sarr, est arrivé sur la fin. Touché à la cheville, il a donc manqué le match face à Troyes (4 février).

Une première attendue

Même chose face à Lille en Coupe de France (8 février) et contre Lens en L1 (12 février) puisqu’il était en soin et en reprise. On pensait éventuellement le voir quelques minutes à l’oeuvre face à Auxerre (19 février) car il avait été convoqué pour la première fois dans le groupe lyonnais. Mais il n’a pas joué. L’OL ne veut prendre aucun risque et compte le faire reprendre en douceur. D’autant qu’il n’a plus joué de match officiel depuis le 13 novembre dernier. C’était face à l’Athletico Paranaense (90 minutes). Depuis, plus rien donc pour le Brésilien qui n’a plus disputé la moindre minute de jeu depuis plus de trois mois. Auteur de 2 buts et de 3 assists en 26 apparitions toutes compétitions confondues avec Botafogo, Jeffinho est attendu à Lyon.

En conférence de presse jeudi, Laurent Blanc a évoqué son cas. «Il est apte à jouer mais à mon avis pas un match entier. Il nous est arrivé blessé et pas à un niveau physique acceptable. On l’a fait travailler cette semaine et il a été intéressant. Il a un bon toucher de balle et il va vite avec ballon. Il peut nous aider sur des bouts de match et petit à petit jouer plus.» Ce n’est pas ce qu’attendait Blanc, qui voulait des recrues à l’impact immédiat, mais le Président s’adapte. Il n’a pas le choix à Lyon où il doit bricoler sans cesse, lui qui a avoué que pour l’instant il ne comptait que sur deux recrues et demie (Lovren, Sarr et Jeffinho). Le Brésilien espère rapidement aider Blanc et l’OL. Peut-être samedi à l’occasion du déplacement à Angers. L’occasion de se faire un véritable avis sur ses qualités, son jeu et ce qu’il peut apporter alors que la concurrence fait rage à Lyon.