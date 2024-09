Serie A : la Lazio domine l’Hellas Vérone

Encore un match renversant à Rome. Dans le cadre de la 4e journée de Serie A, la Lazio accueillait aujourd’hui l’Hellas Vérone au Stadio Olympico. Le premier temps fort de la rencontre viendra de l’ancien Rémois, Boulaye Dia. Après avoir reçu une belle passe lobée en-dehors de la surface, le joueur a propulsé le ballon sur la gauche du but, ne laissant aucune chance au gardien (5e, 1-0). Il n’a cependant pas fallu longtemps à Vérone pour revenir au score. A la 7e minute de jeu, après une superbe passe, Casper Tengstedt envoie une frappe dans le coin droit du but (7e, 1-1). Une dizaine de minutes plus tard, c’est au tour de Castellanos d’inscrire son but, sur un centre de Mattia Zaccagni (20e, 2-1).

Après une seconde période aussi intense, mais sans but, le match se termina sur le score de 2 buts à 1 en faveur des Romains. Les coéquipiers de Mattéo Guendouzi pointent dorénavant à la 6e place du Championnat avec 7 points. De son côté, l’Hellas Verone se retrouve 7e, à un petit point de son adversaire du soir.