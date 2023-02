OL : Sonny Anderson esquive la polémique Juninho

La suite après cette publicité

Juninho, sujet tabou à l’OL ? On peut poser la question au regard de la réponse fournie par Sonny Anderson, nouveau conseiller football de l’Olympique Lyonnais, en conférence de presse. Interrogé par notre journaliste Dahbia Hattabi sur un éventuel contact avec son compatriote avant de prendre son nouveau poste, Sonny Anderson a sèchement répondu : « non ».

Invité à développer un peu plus son rapport à Juninho et à son passage, qui s’est très mal terminé, à l’OL, Sonny Anderson a préféré esquiver, preuve qu’il s’agit d’un sujet encore sensible dans les coulisses rhodaniennes. «Je n’ai pas vu ce que Juninho a fait ici. On a joué ensemble, mais pour son travail en tant que directeur sportif, je ne peux pas dire. Je peux plus vous parler du joueur exceptionnel qu’il était. On a passé trois bonnes années ensemble. » D’une légende brésilienne de l’OL à une autre, espérons pour Anderson que cela finira mieux.

