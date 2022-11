OL : Juninho se paie Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia

Légende de l’olympique Lyonnais de 2001 à 2009, Juninho avait accepté de revenir chez les Gones en 2019 pour occuper le poste de directeur sportif. Une nouvelle qui avait ravi tout le microcosme lyonnais, bien heureux de voir revenir un homme censé aider l’OL à retrouver le chemin du succès. Malheureusement pour « Juni », son retour dans le Rhône ne s’est pas aussi bien passé qu’il l’espérait. Critiqué pour le choix Sylvinho, l’ancien milieu de terrain a également été désigné coupable d’avoir privilégié la piste Rudi Garcia à celle menant à Laurent Blanc.

Des reproches qui lui avaient fait du mal puisqu’ils venaient essentiellement du président Jean-Michel Aulas. Ses relations avec le boss de l’OL se sont d’ailleurs progressivement détériorées au point que Juninho est parti par la toute petite porte au début de l’année 2022. ce soir, le Brésilien est revenu sur son passage au micro de RMC Sport. L’occasion pour lui de régler ses comptes. A commencer avec JMA.

« Jean-Michel Aulas, il sait que ce n’est pas moi qui ai refusé Laurent Blanc tout seul. Je pense que Jean-Michel Aulas a eu peur d’assumer, mais cela ne me dérange plus. On le connait, il parle et c’est comme ça. Moi je tourne la page. J’ai été déçu avec beaucoup beaucoup de choses et peut-être lui aussi. Quand je tourne la page, c’est complètement. (…) Pardonner c’est une chose très compliquée pour moi quand tu vas trop loin. Mais bien sûr que ce n’est pas moi qui ai décidé tout seul. Si c’était moi, j’assumerais tout », a-t-il déclaré, avant de s’attaquer à Rudi Garcia.

Garcia et Aulas pas épargnés

Visé par des déclarations incendiaires de l’ex-coach de l’OL, Juninho a été accusé de vouloir prendre la place de Garcia. Mais pour l’ancien international auriverde, l’entraîneur actuel d’Al-Nassr n’a pas relayé la vérité. Et selon lui, malgré une demi-finale de Ligue des Champions en 2020, ses méthodes de travail n’étaient pas faites pour faire progresser le club septuple champion de France.

« On a commencé, par exemple, à créer une ambiance de vestiaire. Bien sûr qu’il n’y avait que des Brésiliens qui arrivaient, car ce sont des compétiteurs et ils aiment gagner. Après Rudi a commencé à dire 'Oui, tu protèges les Brésiliens'. Cela c’est faux. Il a parlé avec Maxence Caqueret en disant que je voulais que Jean Lucas joue à sa place. Regarde la mentalité de cet entraîneur. Regarde cela. (…) Je regardais les entraînements de Rudi. C’était tous les jours la même chose. Tous les jours la même chose. Parfois j’ai essayé de discuter. L’entraînement était filmé et j’ai demandé au mec la vidéo pour lui donner certaines images afin de discuter avec l’entraîneur. (…) Cela commençait à gêner Rudi, mais la porte était fermée. Donc c'est là que, peut-être, Jean-Michel Aulas a vu que le problème était beaucoup plus grand. Il a laissé (couler), il a laissé et après c'est fini. » A bon entendeur.