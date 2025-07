Amical : l’OL ne rassure pas et concède le nul face au RWDM Brussels

Le "Textorico". Ce mercredi, l’Olympique Lyonnais et le RWDM Brussels, deux clubs de la galaxie Eagle Football, se sont affrontés en amical au Groupama OL Training Center à Décines. Pour les Gones, il s’agissait d’un deuxième test après la rencontre remportée 1 à 0 face à Villefranche samedi dernier grâce à un pénalty transformé par Corentin Tolisso. Le capitaine des Gones était d’ailleurs dans le onze de départ de Paulo Fonseca (qui ne peut pas être sur le banc vis-à-vis de sa suspension, ndlr) pour affronter l’écurie de deuxième division belge ce mercredi. Dans les cages, Diarra était épaulé par le quatuor Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté et Chaib. Dans l’entrejeu, Merah et Tessmann étaient à la barre avec Tolisso. Enfin, Gonçalves, Gomes Rodriguez et la recrue Afonso Moreira, qui disputait sa première sous les couleurs lyonnaises, démarraient également. Une formation mêlant expérience et jeunesse.

Une première période avec des hauts et des bas

À noter que Malick Fofana, qui était touché physiquement, était forfait pour la rencontre. Dans le camp d’en face, Mohamed El Arouch, passé par l’OL, n’était pas de la partie non plus. D’entrée, les Gones ont mis beaucoup de rythme et d’intensité. Numéro 17 sur le dos, Afonso Moreira a été le premier à s’illustrer, lui qui a fait parler sa technique et sa vivacité en éliminant un joueur avant de servir Gonçalves qui a lancé Chaib, dont le centre n’a pas été concluant (1e). À la 5e, Tolisso a également centré fort devant le but, mais Gomes Rodriguez était trop juste. L’OL, qui a parfois perdu quelques ballons, a continué à pousser et à presser, tout en étant solide à la récupération et derrière lors des incursions des Belges. Moussa Niakhaté, qu’on a beaucoup entendu donner de la voix, dirigeait notamment les troupes. À la 18e, Lyon a obtenu sa première occasion franche avec Merah.

Après un une-deux avec Gomes Rodriguez, il a envoyé une frappe du droit, qui a été repoussée en corner. Molenbeek a répliqué à la 25e sur contre-attaque. Maurer a conclu cette tentative d’une frappe du droit directement dans les bras de Diarra. Ce dernier a de nouveau été sollicité à la 32e. Après s’être joué de la défense rhodanienne, Maurer a trouvé Ziani, dont la reprise de volée s’est écrasée sur le poteau. Diarra était battu. L’OL a eu chaud. Dans la foulée, les Gones ont tenté de repartir à l’attaque. Mais ils ont très souvent manqué de justesse et de précision. Les pertes de balles se sont multipliées, malgré l’envie et la fougue de la jeunesse lyonnaise. Ce qui a d’ailleurs agacé Tolisso, qu’on a entendu pester. Molenbeek a poussé en fin de première période. Dans la surface, Maurer a éliminé Caleta-Car avant de tenter sa chance d’une frappe au sol. Diarra a repoussé du poing droit sur sa ligne (45e).

Les Gones ont encore beaucoup de travail

Après une tentative sans danger de Tessmann, largement au-dessus des cages, les Lyonnais ont regagné les vestiaires à la pause (0-0). En deuxième période, le onze, en 4-3-3, était composé de Descamps, Abner, Barisic, Mata, Kumbedi, Diawara, Matic, De Carvalho, Molebe, Himbert et de Mikautadze. Absent samedi car forfait, le Géorgien a retrouvé les siens. Rapidement, il a parfaitement servi Molebe, qui a centré à destination d’Himbert. Mais ce dernier a été devancé par un adversaire juste devant les cages de Lathouwers, qui était battu (49e). A la 51e, Mikautadze a aussi tenté sa chance dans l’axe avant d’être repris. L’entrée du Géorgien a fait du bien à Lyon offensivement dans les premiers instants. Défensivement, les Gones ont pas mal couru après le ballon, Molenbeek ayant fait beaucoup circuler. Mais ils n’ont pas été inquiétés. Ils ont aussi perdu pas mal de pertes de balle, comme en première période.

Suite à une belle récupération, Barisic, qui n’a pas été intimidé, est parti en contre. Il a un peu tergiversé avant de tenter une frappe croisée bien trop molle pour inquiéter Bengui, tout juste prêté par l’OL à Molenbeek (66e). Malgré de bonnes intentions, Molebe et Himbert ont pêché dans le dernier geste (69e). De Carvalho, lui, s’est fait surprendre par ses adversaires, qui ont profité d’un bon pressing pour permettre à Montero de frapper du gauche. Mais son tir n’a pas trompé Descamps (78e). Ce dernier a dû s’employer face à Sambu (84e) avant de ne rien pouvoir faire sur le bel enchaînement de Simbakoli, dont la frappe est passée à côté de ses cages. Pas assez saignant défensivement, les Lyonnais ont manqué d’inspiration et de créativité offensivement, hormis Molebe très actif sur son aile. Au final, les deux équipes se sont neutralisées (0-0). Un amical qui ne rassure pas vraiment l’OL, qui a encore beaucoup de travail. Le mercato va pouvoir permettre d’apporter des retouches qui sont nécessaires.