PSG : Luis Enrique flatte l’OM

Au sortir d’un choc européen remporté face au Borussia Dortmund mardi en Ligue des Champions (2-0), le PSG s’apprête à défier un autre gros morceau ce dimanche avec l’OM (21h00). Présent en conférence de presse de veille de match ce samedi, l’entraîneur parisien Luis Enrique n’a d’ailleurs pas manqué de louer les qualités de son adversaire.

«Quand ils ont joué contre l’Ajax, ils ont fait un bon match. En Ligue 1, ils n’ont toujours pas perdu. J’espère qu’on verra une meilleure version du PSG et qu’on pourra être supérieur à notre adversaire, mais celui-ci est de très haut niveau, a souligné l’ancien technicien du Barça. Il y a une circonstance particulière. Mais c’est vrai qu’on a analysé l’OM avec Marcelino, mais on l’a fait aussi avec Abardonado. On s’attend à ce qu’ils répètent des choses du dernier match, mais qu’ils changent aussi leur stratégie.»