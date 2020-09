Reims va toucher un joli pactole grâce à Edouard Mendy

La suite après cette publicité

Après des semaines de négociation, Edouard Mendy va bel et bien découvrir la Premier League et Chelsea. Le gardien de but passé par l'OM s'est engagé avec les Blues pour cinq saisons et une indemnité de plus de 25 M€. Un joli coup pour Rennes qui avait recruté le portier international sénégalais l'été dernier pour 4 M€.

Mais si le club breton peut se frotter les mains, que dire de Reims. Le club champenois, qui avait intégré 15 % sur la plus-value du transfert lors de la vente, va récupérer une coquette somme de 3 M€. De quoi donner le sourire au directeur financier de Reims, surtout en cette période financière difficile liée à la COVID-19.